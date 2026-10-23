Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Pendik'te kamyon eczaneye girdi. 7 kişi yaralandı

23.10.2026 13:25

Pendik'te kamyon eczaneye girdi. 7 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Pendik'te kontrolden çıkan hafriyat yüklü kamyonun eczaneye çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Velibaba Mahallesi'nde yokuş aşağı seyreden 34 DL 5212 plakalı hafriyat yüklü kamyon, kontrolden çıkarak 9 katlı binanın girişindeki eczaneye çarptı.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Kazada kamyon şoförüyle birlikte toplam 7 kişi yaralandı.

 

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi.

 

Kaza nedeniyle eczane kullanılamaz hale geldi.

 

Ekiplerin kamyonu kaldırma çalışması sürüyor.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram
NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery