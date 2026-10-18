Pendik'te otomobil sele kapıldı. Kayıp 2 kişi aranıyor

"CAMI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULDU"

Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.

Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu: "Olayda hafif yaralanan kişi, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."