Pendik'te otomobil sele kapıldı. Kayıp 2 kişi aranıyor
18.10.2026 05:28
Arama ve kurtarma ekiplerinin Büyük Dere (Göçbeyli Deresi) ile döküldüğü Ömerli Barajı'ndaki çalışmaları devam ediyor.
İstanbul Pendik'te gece yarısı etkili olan sağanakta sel sularına kapılan araçtaki 3 kişiden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Kayıp 2 kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
İstanbul Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan ve gece şiddetini artıran sağanak Pendik Göçbeyli Mahallesi'nde sele dönüştü.
Mahalle içinden geçen ve debisi yükselen Büyük Dere'nin (Göçbeyli Deresi) taşması sonucu otomobille suya kapılan 3 kişiden ikisinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye Sualtı Arama Kurtarma (SAK), AKUT, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİ KAYBOLDU
Otomobilde bulunan kişilerden M.D.E. kendi imkanlarıyla kurtulurken, D.A. ile F.D. akıntıya kapıldı. Çevredekilerin yardımıyla güvenli bir bölgeye taşınan M.D.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler, diğer 2 kişi ile otomobilin akıntıya kapılarak sürüklendiği ihtimali üzerine üç farklı yerde aynı anda arama yaptı. Olayın meydana geldiği yerin İstanbul-Kocaeli il sınırında kalması nedeniyle bölgeye Kocaeli Gebze Belediyesi Arama Kurtarma (GEAK) ve Çayırova Belediyesi Arama Kurtarma (ÇAK) ekipleri de sevk edildi.
Kuvvetli sağanak yağışla birlikte debisi yükselen Büyük Dere (Göçbeyli Deresi) taştı.
"CAMI KIRIP DALA TUTUNARAK KURTULDU"
Gebze ilçesine bağlı Kadıllı Mahallesi muhtarı Ahmet Özyurt, olayın Kadıllı Mahallesi ile Göçbeyli Mahallesi arasında meydana geldiğini ve olumsuz hava koşullarına rağmen ekiplerin aramaları sürdürdüğünü söyledi.
Yaralı kurtulan kişinin durumunun iyi olduğunu belirten Özyurt, şöyle konuştu: "Olayda hafif yaralanan kişi, otomobille suyun içinde sürüklendikten yaklaşık 100 veya 150 metre sonra camı kırarak dışarı çıktıklarını söyledi. Kurtulan kişi dala tutunarak sudan çıktığını söyledi. Derenin debisi çok yüksek. Konum olarak olayın olduğu yer iki şehrin tam sınırı. Derenin suları Ömerli Barajı’na gidiyor. Ekipler dron getirip arama yaptılar ama şu ana kadar bir gelişme yok."