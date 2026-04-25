Pendik'te toprak altından binlerce silah parçası çıktı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı bir çalışma yaptı.

Pendik kırsalındaki bir arazide binlerce silahın üretiminde kullanılabilecek parçaların gizlendiği yönünde istihbarat alan ekipler, bölgeyi takibe aldı. Havadan dron ile bölgeyi didik didik inceleyen emniyet ekipleri, arazideki hareketliliği saptadı. Arazi taramasında yeraltında bir su deposu tespit edildi.

Drone ile su kuyusunda yapılan tespitlerin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Dün söz konusu bölgeye düzenlenen baskında, boş su deposunda çuvallara gizlenmiş 3 bin 92 adet tabanca yapımında kullanılacak parça, bin 869 sürgü ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi.

Silahlarla bağlantısı bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.