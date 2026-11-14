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Pendik'te trafikte bıçaklı tehdit, "Senin boğazını keseceğim"

14.11.2026 15:36

Pendik'te trafikte bıçaklı tehdit, "Senin boğazını keseceğim"
DHA

Sürücünün bıçakla tehdit ettiği anlar kask kamerasına yansıdı.

DHA
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İstanbul Pendik'te otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motokuryeyi bıçak göstererek tehdit etti. Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Kaynarca Mahallesi D-100 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki motokurye ile otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçlarını yol kenarında durdurarak tartışmaya devam eden taraflar birbirine küfretti.

 

Bu sırada bıçağını çıkaran otomobil sürücüsü, motokuryeyi, “Ben senin boğazını keseceğim” diyerek tehdit etti.

 

YAŞANANLAR KASK KAMERASINDA

 

Yaşananlar motokuryenin kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki sürücü arasındaki tartışma sırasında otomobil sürücüsünün elindeki bıçağı göstererek motokuryeyi tehdit ettiği anlar yer aldı.

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