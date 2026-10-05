Piknikçilerin yanından ayrılmıyor. Parkın maskotu oldu

Bayburt ’un Demirözü ilçesinde mesire alanında piknik yapan ailenin yanına yaklaşan tilki, kendisine ikram edilen tavuk soteyi yedi. İnsanlara alıştığı görülen tilkinin rahat tavırları dikkati çekti.

Piknik sırasında yanlarına gelen tilkiyi fark eden aile, hayvanı uzaklaştırmak yerine hazırladıkları yemekten verdi. Tavuk soteyi yiyerek karnını doyuran tilki, bir süre ailenin çevresinde dolaştı.

Piknikçilerin yanından ayrılmayan tilki, yemeğin ardından çimlere uzanarak dinlendi.

Aynı mesire alanında daha önce de benzer bir görüntü yaşanmıştı. Piknik yapmak için bölgeye giden Mikail Şeker, yanına yaklaşan tilkiyi elleriyle beslemişti.

Demirözü’nün maskotu haline gelen tilki, mesire alanı çevresinde dolaşarak piknik yapanlardan yiyecek bekliyor. Zamanla avlanmayı bırakıp hazıra alışan tilki, yiyecek bulmanın kolay yolunu piknikçilerin yanına yaklaşmakta buluyor.