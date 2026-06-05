Polis kurye gibi geldi, suçüstü yaptı

GÜVENLİK KAMERALI SİSTEM

Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü A.Ş.'nin, uyuşturucu ticareti yapmak için oturduğu evin dışında ikinci bir daire daha kiraladığı tespit edildi.

Şüphelinin, polisin olası baskınlarını önceden görebilmek amacıyla kiraladığı evin çevresine güvenlik kameraları yerleştirdiği ortaya çıktı.

POLİSTEN KURYE TAKTİĞİ

Güvenlik kameralarına yakalanmamak ve şüphelinin içerideki delilleri yok etmesini engellemek isteyen polis, kılık değiştirdi. Nöbetçi savcılıktan alınan izinle adrese giden ekiplerden bir polis memuru, kurye kılığına girerek dairenin kapısını çaldı.

Kapının açılmasıyla içeri giren ekipler, evde geniş çaplı arama yaptı. Evde yapılan aramalarda; satışa hazır vaziyette şeffaf klipsli 8 poşet içerisinde toplam 125,68 gram eroin, hassas terazi, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve cep telefonu ele geçirildi.

SATICI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, 3 suç kaydı bulunan satıcı A.Ş. ve 8 suç kaydı bulunan alıcı Y.A. adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan A.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Y.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.