Polis trafik kavgasında silahını çekti, havaya ateş açtı: "Hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım"
08.05.2026 16:00
Tartışmaya karışan diğer sürücü polisin kendisine "Sana hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım." dediğini iddia etti.
İstanbul'da bir polis, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip havaya ateş açtı. Savcılık polis hakkında soruşturma başlattı.
İstanbul trafiğindeki kavgalarda taraflardan biri bu kez bir polis memuru oldu.
Olay, 7 Nisan Salı günü saat 18.36 sıralarında TEM Otoyolu'nun Harp Akademileri Tüneli'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, trafikte ilerleyen polis memuru S.Z., iddiaya göre 34 MIY 487 plakalı aracın trafiği tehlikeye sokacak şekilde hareket ettiğini öne sürerek sürücüyle tartıştı.
Tartışmanın ardından araç olay yerinden uzaklaştı.
TARTIŞMA KÖPRÜ YOLUNDA DEVAM ETTİ
Bir süre sonra Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Etiler katılım noktasında taraflar yeniden karşı karşıya geldi.
İddiaya göre konvoy halinde gelen 35 CEJ 043 plakalı araçta bulunan Fatih A. ile Samet D.'nin araçtan inmesi üzerine polis memuru S.Z. havaya bir el ateş açtı.
Trafikteki kavga diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları emniyete götürdü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili silahla tehdit, birden fazla kişiyle tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Polis memuru S.Z.'den el svabı alınırken, olayda kullandığı silahın incelemelerin ardından kendisine teslim edildiği kaydedildi.
"AİLEME ZARAR GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK HAVAYA ATEŞ AÇTIM"
Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili görüntüleri incelemeye aldı.
Polis memuru S.Z.'nin olay sırasında görev istirahatli olduğu, ifadesinde ise yanında bulunan eşi ve çocuğuna zarar gelebileceğini düşündüğü için havaya ateş açtığını söylediği ifade edildi.
"ÖNÜME KIRIP TEHDİT ETTİ"
Trafikteki tartışmaya karışan sürücü, "Önüme kırıp polis kimliğini göstererek 'Sana hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım. Sen göreceksin' diyerek tehditte bulundu." dedi.
"Bende sakinliğimi koruyarak yazabileceksen yaz, öderiz sıkıntı yok dedim. Yoluma devam edip camımı kapattım." diyen sürücü şu iddiaları dile getirdi:
"- İleride önümü kesip tekrar tartışmaya girdi. Polis kimliğini tekrar göstererek hakaret etti. Arabadan inip havaya ateş etti. Şimdi ben yetkililere soruyorum, polislere kimliği trafikte üstünlükleri olsun diye mi veriyorsunuz. Silahı, trafikte tartışma yaşadığında adamın önünü kesip havaya ateş etmesi için mi veriyorsunuz?"