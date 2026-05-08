Polis trafik kavgasında silahını çekti, havaya ateş açtı: "Hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım"

POLİS HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları emniyete götürdü. Cumhuriyet savcısının talimatıyla olayla ilgili silahla tehdit, birden fazla kişiyle tehdit ve hakaret suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Polis memuru S.Z.'den el svabı alınırken, olayda kullandığı silahın incelemelerin ardından kendisine teslim edildiği kaydedildi.

"AİLEME ZARAR GELEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNEREK HAVAYA ATEŞ AÇTIM"

Taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili görüntüleri incelemeye aldı.

Polis memuru S.Z.'nin olay sırasında görev istirahatli olduğu, ifadesinde ise yanında bulunan eşi ve çocuğuna zarar gelebileceğini düşündüğü için havaya ateş açtığını söylediği ifade edildi.

"ÖNÜME KIRIP TEHDİT ETTİ"

Trafikteki tartışmaya karışan sürücü, "Önüme kırıp polis kimliğini göstererek 'Sana hayatında yazılabilecek en ağır cezayı yazacağım. Sen göreceksin' diyerek tehditte bulundu." dedi.

"Bende sakinliğimi koruyarak yazabileceksen yaz, öderiz sıkıntı yok dedim. Yoluma devam edip camımı kapattım." diyen sürücü şu iddiaları dile getirdi:

"- İleride önümü kesip tekrar tartışmaya girdi. Polis kimliğini tekrar göstererek hakaret etti. Arabadan inip havaya ateş etti. Şimdi ben yetkililere soruyorum, polislere kimliği trafikte üstünlükleri olsun diye mi veriyorsunuz. Silahı, trafikte tartışma yaşadığında adamın önünü kesip havaya ateş etmesi için mi veriyorsunuz?"