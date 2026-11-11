Polise direndi, gözaltına alınırken "Parti başkanıyım ona göre" diye bağırdı

Olay, saat 05.00 sıralarında Vefa Mahallesi 11'inci Sardunya Sokak'taki bir eğlence mekanında yaşandı. Y.Ö. isimli kişinin darbedildiğini bildirerek polisten yardım istemesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Polis ekipleri mekanda inceleme yaptığı sırada, işletmeci oldukları iddia edilen A.A., K.A., S.O.A. ve T.E. isimli kadın, polislere hakaret edip mukavemette bulundu. Ekipler tarafından etkisiz hale getirilen 4 şüpheli, darp iddiasıyla gözaltına alınarak Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

"PARTİ BAŞKANIYIM, ONA GÖRE"

Şüphelilerden A.A. ekip aracından indirildiği sırada polis memurlarına, "Ağabey, parti başkanıyım ben" derken, kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Normalde parti başkanıyım, ona göre" dedi.

Yaralanan Y.Ö. ise sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.