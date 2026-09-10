Polisi kılıçla ağır yaraladı. 18 yıl hapis cezası aldı

Olay, 14 Şubat 2025’te saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesindeki MALET-2 Konteyner Kent’te meydana geldi. Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan aranan İ.K.’yi yakalamak için yaşadığı konteynere gitti.

İddiaya göre polislere direnip hakaret eden İ.K., konteynerde bulunan kılıçla ekiplere saldırdı. Polis memuru E.D., başına, koluna ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralandı. İ.K. ise bir polis memurunun bacağına ateş etmesiyle etkisiz hale getirildi.

Tedavisinin ardından tutuklanan İ.K. hakkında Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Adli Tıp Kurumu raporunda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Mahkeme, İ.K.’ye ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 14 yıl, yasa dışı bıçak bulundurmaktan 6 ay, hakaretten 1 yıl 5 ay 15 gün, görevli memura direnme ve mukavemetten ise 3 yıl hapis cezası verdi.

Sanık toplam 18 yıl 11 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutukluluk halinin devamına karar verildi.