Polisin ağlarken fark ettiği kadın anlattı, dolandırıcılık çetesine baskın yapıldı

Samsun ’da polis ekiplerinin sokakta ağlarken gördüğü bir kadının dolandırıldığını söylemesi üzerine başlatılan soruşturma, Şanlıurfa’daki bir bağ evine kadar uzandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin, evini sattırdıkları kadından 2 milyon 329 bin lira aldığı belirlendi.

Operasyon sırasında Ankara’daki başka bir kadının da şüphelilere 2 milyon lira göndermesi engellendi. Çalışmalar kapsamında 9 şüpheli yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görev sırasında ağlayan bir kadını fark ederek yanına gitti.

Polislere yaşadıklarını anlatan kadın, telefonla arayan ve kendilerini polis ile savcı olarak tanıtan kişilerin kendisini dolandırdığını söyledi.

Şüphelilerin talimatıyla evini satan kadın, satıştan kazandığı 2 milyon 329 bin lirayı verilen banka hesaplarına aktardığını belirtti.

Polis eve baskın düzenledi.

Bunun üzerine Samsun polisi, şüphelilerin yakalanması ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla çalışma başlattı. Yapılan çok yönlü araştırmada şüphelilerin Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki bir bağ evini dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandıkları belirlendi. Bağ evinin çevresinin kamera sistemiyle kontrol altında tutulduğu da tespit edildi.

15 Eylül 2026'da Samsun ve Şanlıurfa polisinin ortak çalışmasıyla belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Ekipler, Şanlıurfa'daki bağ evinin kapısını koçbaşıyla açarak içeri girdi. Evde bulunan 3 şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sırasında şüphelilerin 2 cep telefonunu pencereden bahçeye attığı belirlendi. Ekipler tarafından bulunan telefonlar muhafaza altına alındı.

Polis ekipleri bağ evine operasyon düzenlediği sırada şüphelilerin Ankara'da yaşayan bir kadınla telefon görüşmesini sürdürdüğü ortaya çıktı.

OPERASYON SESLERİNİ DUYUNCA 2 MİLYON LİRAYI GÖNDERMEKTEN VAZGEÇTİ

Kadının, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle daha önce 1 milyon 500 bin TL gönderdiği, bu kez de 2 milyon TL daha göndermeye hazırlandığı belirlendi.

Evinde kahvaltısını yaptıktan sonra bankaya gitmeye hazırlanan kadın, operasyon sırasında telefonun diğer ucundan gelen sesleri duyunca görüşmeyi sonlandırdı. Şüphelenerek en yakın Polis Merkezi Amirliğine giden kadın, yaşadıklarını anlattı.

Yapılan kontrollerde onun da nitelikli dolandırıcılık mağduru olduğu tespit edildi. Böylece kadının 2 milyon TL daha göndermesinin önüne geçildi.

BAĞ EVİNDE DİJİTAL MATERYAL VE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Bağ evinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 8 SIM kart, 2 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Ayrıca 56 adet Lyrica ile 12 adet Captagon olduğu değerlendirilen hap bulundu.

Ele geçirilen dijital materyaller, şüphelilerin bağlantılarının ve olayla ilgili diğer delillerin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

Samsun polisinin yürüttüğü çalışmalar ve farklı adreslere düzenlenen operasyonlar sonucunda toplam 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.