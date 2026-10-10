Polisin 'dur' ihtarından kaçan çocuk sürücüye 259 bin lira ceza

İstanbul Esenler ’de plakasız motosiklet kullanan 18 yaşından küçük sürücü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Kaçış sırasında beton refüje çarpmasına rağmen yoluna devam eden sürücü, polis ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Hastaneye kaldırılan sürücüye toplam 259 bin 557 lira idari para cezası kesildi.

Olay, saat 00.45 sıralarında Kışla Caddesi’nde yaşandı. Denetim noktasında görev yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarını dikkate almayan sürücü, plakasız motosikletiyle ters yöne girerek kaçmaya başladı.

Polis ekiplerinin durumu telsizle bildirmesi üzerine bölgede geniş çaplı çalışma başlatıldı. Kaçışı sırasında beton refüje çarpan sürücü, bir süre daha ilerledikten sonra ekipler tarafından yakalandı.

ŞASE NUMARASINDAN ÇEKME BELGELİ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polis ekiplerinin takibi sonucu kaçan motosikletli, Atışalanı Mezarlığı yakınlarında yakalandı. Ekiplerin yaptığı şase numarası kontrolünde, motosikletin 34 MSS 077 plakasına kayıtlı ve 'çekme belgeli' olduğu tespit edildi.

18 yaşından küçük olduğu belirlenen motosikleti sürücü H.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan M.O.T.’nin (19) yapılan GBT kontrollerinde herhangi bir suç kaydına rastlanılmadı

BETON REFÜJE ÇARPTILAR

Kaçış sırasında beton refüje çarparak kaza yapan şüpheliler için sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan şüphelilerden sürücü H.K., hafif yaralı olarak Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

259 BİN CEZA

Ehliyetsiz ve trafik kurallarını hiçe sayarak kaçan sürücüye toplam 259 bin 557 lira ceza uygulandı. Trafikten menedilen plakasız motosiklet ise çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi.

Polis merkezine götürülen 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.