İstanbul'da Ataşehir'de yaşayan 64 yaşındaki Gülşen Ş.'yi telefonla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak adının terör örgütü soruşturmasına karıştığını söyledi. Şüpheli, kadına soruşturma tamamlanana kadar evindeki değerli eşyaların güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

Söylenenlere inanan Gülşen Ş., kısa süre sonra evine gelen ve polis olduğunu söyleyen kişiye 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını teslim etti.

Altınları alan kişiye daha sonra ulaşamayan kadın, dolandırıldığını anlayarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne şikayette bulundu.

Şikayet üzerine başlatılan çalışmada beş şüpheli yakalandı.

DOLANDIRICILIKTAN 30 BİN LİRA PAY ALDIĞINI SÖYLEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin kimliğini belirledi. Beytullah K. kısa sürede yakalandı. Şüpheli ifadesinde, "Ben 30 bin lira payımı aldım, parayı dedikleri kişiye teslim ettim" dedi. Adliyeye sevk edilen Beytullah K. tutuklandı.

ALTINLARI KRİPTO PARAYA ÇEVİRDİLER

Soruşturmayı genişleten ekipler, Beytullah K.'nın altınları teslim ettiği kişinin peşine düştü. Azerbaycan uyruklu Yashar M. takibe alındı.

Yapılan incelemelerde Yashar M.'nin altınları bir kuyumcuya götürerek dolara çevirdiği, ardından parayı kripto para işlemleri üzerinden soğuk cüzdana aktardığı tespit edildi.

DOLANDIRILDIĞINI POLİSLERDEN ÖĞRENDİ

Düzenlenen ikinci operasyonda Yashar M., Serkan S. ile kuyumculuk yapan T.Y. ve R.U. gözaltına alındı. İncelemelerde Yashar M.'nin yakalanmadan yaklaşık yarım saat önce kuyumcuya 186 gram altın daha getirdiği belirlendi.

Araştırmada şüphelilerin Osmaniye'de yaşayan Nuran Ş.'yi (50) de aynı yöntemle dolandırdıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, Nuran Ş.'yi telefonla arayarak dolandırıldığını bildirdi ve şikayetçi olmasını sağladı.

OLAYLA İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önce tutuklanan Beytullah K. ile birlikte olayla ilgili toplam tutuklu sayısının 5 olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.