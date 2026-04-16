Polisle çatıştı, vurularak yakalandı

Sakarya 'da polisle çatışmaya giren bir kişi vurularak yaralı halde ele geçirildi.

Olay gece saatlerinde Adapazarı Hızırtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Saldırganla güvenlik güçleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çatışma çıktı.

Hem ateş edip hem kaçmaya çalışan şahıs sokak sokak takip edildi. Polis sık sık teslim ol çağrısı yaptı. Hızırtepe mahallesinde 3 sokak boyunca polislerle çatışan saldırgan bir okulun önünde kıstırıldı. Ardından polis ekipleri tarafından vurularak etkisiz yakalandı. Yaralı olarak gözaltına alınan kişi hastaneye kaldırıldı.

Çatışmanın yaşandığı bölgeyi güvenlik çemberine alan emniyet güçleri inceleme başlattı.

Bazı araç ve evlere kurşunların isabet ettiği çatışma nedeniyle bazı vatandaşlar panik yaşadı.

Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.