Olay, saat 04.00 sıralarında Vefa Mahallesi'nde meydana geldi. Eğlence mekanlarının bulunduğu bölgede denetim yapan trafik polisleri, Oktay K. yönetimindeki aracı durdurmak istedi. Polisin ihtarına uymayan sürücü, aracıyla kaçmaya başladı.

Yaklaşık 20 dakika süren takibin ardından yakalanan Oktay K., araçtan çıkmamak için direksiyona sarıldı. Polis ekipleri, sürücü ile yanındaki kişiyi biber gazı kullanarak etkisiz hale getirdi.

Yapılan kontrolde sürücünün 2,15 promil alkollü olduğu belirlendi. Oktay K.'ye alkollü araç kullanmak, "Dur" ihtarına uymamak ve çeşitli trafik ihlallerinden toplam 675 bin lira idari para cezası kesildi.

Sürücünün ehliyetine 14 ay el konulurken, araç da 8 ay süreyle trafikten menedildi.