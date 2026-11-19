Dünya, iklim değişikliği hakkında hiç olmadığı kadar fazla bilgiye sahip; ancak bildiklerini eyleme dönüştürme konusunda hiç olmadığı kadar büyük zorluklar yaşıyor.

Bilime sahibiz. Teknolojilere sahibiz. Uluslararası anlaşmalarımız var. Ancak hâlâ belirsizliğini koruyan husus; bilgiyi eyleme, taahhütleri uygulamaya ve verilen sözleri ölçülebilir ilerlemeye dönüştürebilecek ortak siyasi iradeyi ortaya koyup koyamayacağımızdır.

Çok taraflılık (multilateralizm) ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Jeopolitik gerilimler derinleşiyor, küresel kurumlar finansal kısıtlarla mücadele ediyor ve uluslararası iş birliği giderek zorlaşıyor. Oysa iklim değişikliği siyasi döngüleri, diplomatik anlaşmazlıkları veya daha elverişli ekonomik koşulları beklemiyor.

Nepal'de yaşanan yıkıcı sellerden küresel ölçekte kırılan sıcaklık rekorlarına kadar uyarılar artık görmezden gelinmesi mümkün olmayan bir boyuta ulaşıyor. Dünya, Paris Anlaşması'nın uzun vadeli sıcaklık sınırının aşıldığı anlamına gelmemekle birlikte, takvim yılı bazında 1,5°C eşiğinin üzerinde sıcaklıkların kaydedildiği dönemler yaşadı. Son derece güçlü bir El Niño olasılığı da aşırı sıcaklar, kuraklıklar ve seller konusundaki endişeleri artırıyor.

İşte çağımızın en belirgin çelişkilerinden biri burada yatıyor: Dünya siyasi açıdan giderek daha fazla bölünürken, çevresel açıdan giderek daha fazla birbirine bağımlı hâle geliyor.

COP31 , tam da böyle bir ortamda Antalya 'da toplandı. Antalya'nın önemi, müzakere salonlarından çıkabilecek kararların çok ötesine uzanıyor. Aynı zamanda farklı tarihsel geçmişlere, önceliklere ve ekonomik koşullara sahip ülkelerin, giderek parçalanan bir dünyada hâlâ ortak bir zeminde buluşup buluşamayacağının da sınandığı bir platform niteliği taşıyor.

Ancak COP31'in içeriğini değerlendirmeden önce, bu konferansın gerçekleşmesini mümkün kılan önemli bir diplomatik yeniliğe değinmekte fayda var.

Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

TÜRKİYE VE AVUSTRALYA: İKİ ÜLKE, TEK EKİP

Geçtiğimiz yıl Brezilya'nın Belém kentinde düzenlenen COP30 sırasında Türkiye ve Avustralya arasında yürütülen yoğun diplomatik istişareler sonucunda bir mutabakata varıldı. Bu mutabakata göre Türkiye COP31 Başkanlığını üstlenecek ve konferansa ev sahipliği yapacak, Avustralya ise müzakerelere liderlik edecekti.

Bu düzenleme kapsamında Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) ile Ev Sahibi Ülke Anlaşması imzaladı. Buna göre Türkiye Cumhuriyeti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum COP Başkanı olurken, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen Müzakere Başkanlığı görevini üstlendi.

BM iklim sürecinin tarihinde yenilikçi düzenlemelerin örnekleri bulunmaktadır. Örneğin, 2017 yılında Fiji COP Başkanlığını yürütürken konferans Almanya'nın Bonn kentinde gerçekleştirilmişti. Ancak Türkiye-Avustralya düzenlemesi, iş birliğine farklı bir boyut kazandırmaktadır. COP sürecinde ilk kez COP Başkanlığı ile Müzakere Başkanlığı resmî olarak iki farklı ülkenin temsilcilerine verilmiştir.

Bu durum, uluslararası iklim diplomasisinde farklı sorumlulukları üstlenen iki ülkenin ortak bir hedef doğrultusunda çalıştığı özgün bir iş birliği modeli ortaya çıkarmıştır.

Antalya'da dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, diplomatlar, bilim insanları, iş dünyası temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla insanlığın ortak geleceğini konuşuyoruz. Aslında iklim değişikliğinden çok daha fazlasını tartışıyoruz: Enerji sistemlerimizi, ekonomilerimizi, şehirlerimizi, tarımımızı ve gelecek nesillerimizi nasıl bir dünyanın beklediğini sorguluyoruz.

BERLİN'DEN ANTALYA'YA: OTUZ BİR COP'UN HİKAYESİ

Sanayi Devrimi, insanlığa ekonomik ve teknolojik ilerleme getirdi. Ancak aynı zamanda atmosferdeki sera gazı yoğunluğunu artırdı ve gezegenimizin doğal dengesini değiştirdi. Bilim insanlarının uyarılarının ardından 1979 yılında Birinci Dünya İklim Konferansı düzenlendi. 1992 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ise 1994 yılında yürürlüğe girdi. Taraflar Konferansı'nın ilki olan COP1, 1995 yılında Berlin'de gerçekleştirildi.

COP, İngilizce Conference of the Parties ifadesinin kısaltmasıdır ve Sözleşme'nin en üst karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nı ifade eder. Taraflar burada iklim politikalarını gözden geçirir, ortak kararlar alır ve iş birliğini geliştirir. Ancak COP, müzakere salonlarından çok daha fazlasıdır. Hükümetler, bilim insanları, şirketler, gençler ve sivil toplum temsilcileri aynı çatı altında buluşur. Bir anlamda COP, dünyanın küçük bir modelidir.

1997 yılında Kyoto Protokolü kabul edilerek belirli gelişmiş ülkeler için sayısallaştırılmış emisyon azaltım yükümlülükleri oluşturuldu. 2009 yılında Kopenhag'da gerçekleştirilen zirve kapsamlı bir anlaşmayla sonuçlanmadı; ancak yıllık 100 milyar dolarlık iklim finansmanının harekete geçirilmesi hedefini uluslararası gündemin merkezine taşıdı. 2013 yılında Kayıp ve Zararlar için Varşova Uluslararası Mekanizması kuruldu. 2014 yılında Lima'da ise tüm ülkelerin ulusal katkı beyanlarına (NDC) yönelik çalışmaların zemini daha da güçlendirildi. Nihayet 2015 yılında Paris'e ulaştık.

PARİS'TE VERİLEN SÖZÜN ÜZERİNDEN ON BİR YIL

Paris Anlaşması müzakerelerinde Türkiye'nin başmüzakerecisi olarak görev yapmış biri olarak o günleri çok iyi hatırlıyorum. Paris, yalnızca kelimeler üzerinde yürütülen bir müzakere değildi. Güven, sorumluluk ve kalkınmanın geleceği üzerine yürütülen bir müzakereydi. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, küçük ada devletleri ve müzakere grupları; finansman, tarihsel sorumluluklar ve kalkınma hakkı konularında ciddi görüş ayrılıklarına sahipti. Ancak 12 Aralık 2015 tarihinde tarihî bir uzlaşmaya varıldı.

Bu deneyim bana kalıcı bir ders verdi: Diplomasi, farklılıklar ortadan kalktığında değil, ülkeler bu farklılıklara rağmen birlikte hareket etme cesaretini gösterdiğinde başarıya ulaşır.

Paris Anlaşması, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme kıyasla 2°C'nin oldukça altında tutmayı ve 1,5°C ile sınırlandırmak için çaba göstermeyi hedeflemektedir. Aradaki yarım derece bile sıcak hava dalgaları, su kıtlığı, ekosistem kaybı ve milyonlarca insanın yaşam koşulları açısından son derece büyük önem taşımaktadır.

Glasgow'da düzenlenen COP26'da ülkeler, azaltım önlemleri olmaksızın kullanılan kömürlü elektrik üretiminin aşamalı olarak azaltılmasına yönelik bir ifade üzerinde uzlaştı. Şarm El-Şeyh'te gerçekleştirilen COP27'de Kayıp ve Zarar Fonu'nun kurulmasına karar verildi. Dubai'deki COP28'de ilk Küresel Durum Değerlendirmesi tamamlandı ve enerji sistemlerinde fosil yakıtlardan uzaklaşılması çağrısı yapıldı. Bakü'deki COP29'da yeni iklim finansmanı hedefleri belirlendi. Belém'deki COP30'da ise uygulamanın hızlandırılmasına yönelik görüşmeler sürdürüldü.

Paris'te ne yapılması gerektiği konusunda anlaştık. Antalya'da ise bunu nasıl hayata geçireceğimizi konuşuyoruz. Çünkü sonuçta iklimi yalnızca anlaşmalar imzalayarak değiştiremeyiz. İklimi değiştiren, sonrasında yaptıklarımızdır; ya da yapmadıklarımızdır. Hedefler ile uygulama arasındaki mesafe, artık uluslararası iklim diplomasisinin temel sınavı hâline gelmiştir.

TÜRKİYE'NİN UZUN YOLCULUĞU VE ANTALYA'NIN SORUMLULUĞU

Türkiye'nin iklim diplomasisindeki yolculuğu kolay olmadı. Paris'te kalkınma koşullarımızın tanınması, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetler ilkesinin korunması ve iklim finansmanına erişim konularının ele alınması için yoğun çaba gösterdik.

2021 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı onaylayacağını ve 2053 net sıfır emisyon hedefini izleyeceğini açıklaması yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Türkiye, 2022 yılında Şarm El-Şeyh'te düzenlenen COP27'de COP31'e ev sahipliği yapmak için adaylığını açıkladı.

Dört yıl sonra bugün Antalya'dayız. Antalya'da düzenlenen COP31, geniş katılımıyla dikkat çeken COP toplantılarından biri hâline gelmiş ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik küresel kararlılığın sürdüğünü göstermiştir. Elbette başarı yalnızca katılımcı sayısıyla değil, daha güçlü bir güven ortamı ve somut uygulamalarla ölçülmelidir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın doğayı korunması gereken bir emanet olarak tanımlaması, iklim eyleminin ahlaki boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. COP31 Başkanı Sayın Murat Kurum'un vurguladığı “Diyalog, Uzlaşı, Eylem” yaklaşımı ve Anadolu'nun imece geleneği, bu sorumluluğa diplomatik bir ifade kazandırmaktadır.

LİDERLER NE SÖYLEDİ? ANTALYA'DAN DÜNYAYA MESAJLAR

Antalya Liderler Zirvesi, iklim değişikliğinin farklı bölgelerde nasıl farklı anlamlar taşıdığını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan; savaş, yerinden edilme, açlık ve yoksulluk ortamında iklim eyleminin önemine dikkat çekerek yeşil kalkınma ve sıfır atık konularını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, 1,5°C eşiğinin geçici olarak aşılmasının artık kaçınılmaz olduğu uyarısında bulunarak bu aşımın büyüklüğünün ve süresinin sınırlandırılması, küresel sıcaklıkların mümkün olan en kısa sürede yeniden bu seviyenin altına indirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu, bilimsel bir uyarıdan çok daha fazlasıdır. Gecikmenin bir bedeli olduğunu ve derecenin her bir kesrinin, eylemsiz geçen her yılın önemli olduğunu hatırlatan bir mesajdır.

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ise fosil yakıtlara bağımlılığın sürmesinin beraberinde getirdiği ekonomik ve güvenlik risklerine dikkat çekti. Yenilenebilir enerjiye geçişin hızlandırılmasının yalnızca iklim değişikliğiyle mücadele açısından değil, enerji güvenliğinin ve ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi bakımından da vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, savaşlar ve jeopolitik anlaşmazlıklar arasında bilimin ve çok taraflı iş birliğinin gözden kaçırılmaması gerektiğini hatırlattı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Pasifik'teki küçük ada devletlerinin karşı karşıya olduğu varoluşsal risklere ve temiz enerji, okyanuslar ve finansman alanlarında somut ilerleme kaydedilmesinin gerekliliğine dikkat çekti. Chris Bowen da Türkiye ve Avustralya'nın ortak sorumluluğunun Akdeniz'den Pasifik'e ve tüm dünyaya uzandığını vurguladı.

Barbados Başbakanı Mia Mottley'nin 1,5°C eşiğinin aşılmasını gelecek nesillere aktarılan bir “ısı borcu” olarak tanımlaması özellikle düşündürücüdür. Maldivler Cumhurbaşkanı Mohamed Muizzu ise yeni ve ilave, öngörülebilir ve mümkün olduğunca hibe esaslı iklim finansmanı çağrısında bulundu.

Kırılgan ülkelerin sesleri, müzakerelere gerekli ahlaki netliği kazandırmaktadır: Bazı ülkeler için iklim politikası ekonomik dönüşüm meselesiyken, diğerleri için varlığını sürdürebilme meselesidir.

Afrika'dan gelen mesajlar da aynı derecede güçlüydü. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, iklim kaynaklı zararların maliyetinin eğitim ve sağlık için kullanılabilecek kaynakları azalttığına dikkat çekti. Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tiémoko Meyliet Koné, giderek öngörülemez hâle gelen mevsimlerin çiftçileri ve aileleri etkilediğini ifade etti. Gabon Cumhurbaşkanı Yardımcısı Alexandre Barro Chambrier ise ormanlarını koruyan ülkelerin ekonomik yükü tek başlarına üstlenmemeleri gerektiğini savundu.

Çin Devlet Başkan Yardımcısı Han Zheng, ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ilkesini ve gelişmiş ülkelerin finansman yükümlülüklerini yeniden vurgularken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen enerji güvenliği ve elektrifikasyonun önemine dikkat çekti.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde bu açıklamalar, çok taraflılığın hem karmaşıklığını hem de taşıdığı umudu ortaya koymaktadır. Liderler iklim eylemine farklı perspektiflerden yaklaşabilir: kalkınma, güvenlik, adalet veya hayatta kalma. Ancak bu önceliklerin birbiriyle rekabet etmesi gerekmemektedir. Antalya'nın görevi, bu farklı öncelikleri iş birliğinin temeline dönüştürmektir.

Antalya'da önemli bir diğer ses, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi İcra Sekreteri Astrid Schomaker oldu. Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi'ne yönelik ilerlemeye ilişkin değerlendirmesinde, hükümetlerin, yatırımcıların ve şirketlerin 2030'dan önce biyoçeşitlilik taahhütlerini somut önlemlere dönüştürmeleri gerektiğini vurguladı. Verilen mesaj açıktır: İklim krizi ve doğa krizi birbirinden bağımsız ele alınamaz. Ekosistemlerin korunması iklim eyleminden uzaklaştırıcı bir unsur değil, onun temel dayanaklarından biridir.

Uluslararası Enerji Ajansı İcra Direktörü Fatih Birol ise aynı derecede somut bir perspektif ortaya koydu. Elektrik şebekelerine ve temiz enerji teknolojilerine yapılacak yatırımlarla desteklenen daha hızlı elektrifikasyonun; enerji güvenliğini, karşılanabilirliği ve iklim hedeflerini aynı anda ilerletebileceğini vurguladı. COP31'in “35'e 35” hedefi, yani elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefi, iklim diplomasisinin politika ve yatırımlar açısından ölçülebilir bir yönelime nasıl dönüştürülebileceğini göstermektedir. Bana göre bu önemli bir hatırlatmadır: Enerji dönüşümü yalnızca hedeflerle değil, altyapı, finansman ve uluslararası iş birliğiyle başarıya ulaşacaktır.

2015 yılında tarihî Paris İklim Konferansı'na başkanlık eden Laurent Fabius, Antalya'ya özellikle önemli bir perspektif kazandırdı. Verdiği mesaj açıktı: COP31'in belirleyici kelimesi uygulama olmalıdır. Paris Anlaşması'na giden zorlu müzakerelere tanıklık etmiş biri olarak, bu hatırlatmanın tam zamanında yapıldığına inanıyorum. Paris'in gerçek mirasının yalnızca orada verilen taahhütlerle değil, takip eden yıllarda hayata geçirilen eylemlerle belirleneceğini unutmamalıyız.

Küresel iklim savunuculuğunun en etkili isimlerinden biri olan eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore da temiz enerji dönüşümünün küresel ekonomiyi yeniden şekillendirdiğini hatırlattı. Çin'in temiz teknolojiler alanında giderek artan rolüne ilişkin değerlendirmeleri daha geniş bir gerçeğe işaret etmektedir: İklim liderliği artık yalnızca diplomatik taahhütlerle değil, teknolojik yenilik ve sanayi dönüşümüyle de ölçülmektedir.

Eski ABD Dışişleri Bakanı ve İklim Özel Temsilcisi John Kerry ise temiz enerji dönüşümünde geride kalmanın stratejik ve ekonomik sonuçlarına dikkat çekti. Verdiği mesaj, iklim eyleminin artık yalnızca çevresel bir sorumluluk olmadığını; aynı zamanda ekonomik rekabet gücü, teknolojik liderlik ve uzun vadeli enerji güvenliği meselesi hâline geldiğini ortaya koydu.

ORTAK SORUMLULUKTAN KALICI EYLEME

Bir ülkenin ekonomik büyüme meselesi olarak gördüğü sıcaklık artışı, başka bir ülke için hayatta kalma meselesi olabilir. Bir bölgenin gıda güvenliğine yönelik tehdit olarak deneyimlediği bir sorun, başka bir yerde enerji güvensizliği, su kıtlığı veya geçim kaynaklarının kaybı şeklinde hissedilebilir. Bu farklılıklar iş birliğinin önündeki engeller değil, uluslararası iş birliğinin neden gerekli olduğunun tam da kendisidir.

Antalya'nın diplomatik sorumluluğu, bu farklı gerçeklikleri ve öncelikleri ortak bir gelecek vizyonu etrafında bir araya getirmektir. Sonuç olarak ortak mücadelemizin başarısı, iklim değişikliğinin etkilerinin farklı şekillerde yaşandığını kabul ederken geleceğimizin birbirine bağlı olduğunu da kavrayabilmemize bağlıdır.

Ancak bu ortak vizyon, insanların yaşamlarında somut iyileşmelere dönüşmelidir. Gerçek sınav zirve sona erdiğinde ve iklim finansmanı ihtiyaç duyan kırılgan topluluklara ulaştığında, şehirler seller karşısında daha hazırlıklı hâle geldiğinde, çiftçiler bir sonraki hasat dönemi için güvenilir suya erişebildiğinde ve gelecek nesiller korkuyla değil, güvenle geleceğe bakabildiğinde başlayacaktır.

Antalya bu sonuçlara yaklaşmamıza katkı sağlayabilirse, konferansın mirası başarılı bir toplantının çok ötesine geçecektir. Diplomasi yoluyla güven inşa edilebileceğini ve bu güvenin anlamlı eylemlere dönüştürülebileceğini gösterecektir.

Uzun yıllardır şu ifadeyi kullanıyorum: “İklim değişmeden biz değişelim.” Bugün bu mesaj her zamankinden daha büyük bir aciliyet taşımaktadır. Yalnızca iklim değişikliğine karşı değil, zamana karşı da yarışıyoruz. Ve hiçbir zaman şu temel gerçeği gözden kaçırmamalıyız: Gidebileceğimiz başka bir gezegenimiz yok.

Tarih, Antalya'da kaç konuşma yaptığımızı hatırlamayacak. Tarih, verdiğimiz sözleri eyleme dönüştürme cesaretini gösterip gösteremediğimizi hatırlayacak.