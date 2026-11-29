Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü'nün haber röportajı görüntüleri kimliği belirsiz kişilerce yapay zeka teknolojisiyle yeniden seslendirilerek sahte ilaç reklamına dönüştürüldü.

Prof. Dr. Özlü'nün görüntü ve sesinin kullanıldığı videoda, akciğerlere anında iyi gelecek bir şurubun şifa dağıttığı öne sürüldü.

“Bu şurubu içerseniz, astım ve KOAH iki haftada kalıcı bitiyor” ifadeleriyle sosyal medyada yayılan reklamı gören Prof. Dr. Tevfik Özlü, görüntülerin kendisine ait olduğunu ancak seslendirmede kullanılan sözlerin kendisi tarafından söylenmediğini fark etti.

Yapay zeka aracılığıyla sesinin taklit edildiğini belirten Özlü, çevresindekileri sahte reklama karşı uyararak suç duyurusunda bulundu.

“YAPAY ZEKANIN OLUŞTURDUĞU RİSKLERİ ÜRKÜTÜCÜ BULUYORUM”

Yapay zekanın kişilerin bilgisi ve izni dışında kullanılmasının ciddi sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, şöyle konuştu:

“Bir meslektaşım, sanal medya üzerinden bana mesaj attı. Hayret ifadesiyle, 'Hocam, bu demek?’ diye bir ifade kullandı. Tıkladığımda, görüntüde kendimin olduğunu fark ettim. Yapmış olduğum bir açıklamadaki görüntü benim. Fakat seslendirme tamamen yapay zekaya ait. Gerçekten sesime de çok benziyor. Sağlıkla ilgili olduğu iddia edilen bir ürünün reklamı yapılıyor. Tabii ki bir alakam yok, çok şaşırdım. Birçok kişi görmüş, beni aradı ve mesaj attılar. Tabii insan beklenmedik bir olay olunca şaşırıyor.

Yapay zekayı konuşuyoruz. Hayatımızda ne tür sürprizlere yol açacak bilemiyoruz. Yapay zekanın ulaşamadığı hiçbir yer kalmadı. Bireysel bazda da beklenmedik olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Gerçekten şaşırdım. Kimileri de gerçek sanmış. Hemen şikayetçi oldum. Yakın arkadaşlarım da sanal medya üzerinden şikayette bulundular. Avukatımızla da konuştuk. Hukuki işlemler başlatılacak. Daha büyük ve beklenmedik olaylarla karşılaşma riski açısından korkutucu ve ürkütücü buldum.”