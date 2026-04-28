Q Bank'a tefecilik suçlaması: Dört gözaltı

Q Yatırım Bankası'na yönelik yeni bir soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada; banka , bankacılık mevzuatına aykırı şekilde yüksek oranlı faiz ve komisyon uygulayarak tefecilik usulü faaliyet yürütmek ve kredi kullandırılan müşterilerin erken kapama işlemlerinde fahiş oranlarda ek komisyon talep edilerek haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri bu sabah eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda dört şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

OCAK AYINDA DA OPERASYON YAPILMIŞTI

Q Yatırım Bankası hakkında ocak ayında da benzer bir soruşturma başlatılmıştı .

Bankanın, Merkez Bankası'nın belirlediği oranların üzerinde faizle mali zorluk yaşayan şirketlere kredi adı altında borç para verip haksız kazanç sağladığı iddia edilmişti.

Soruşturma kapsamında beş şüpheli tutuklanırken, gözaltına alınan dört şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.