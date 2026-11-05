Radar noktalarını paylaşan 3 kişi gözaltına alındı

Grubun yöneticisi olduğu tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Nevşehir'de jandarmanın trafik ve asayiş denetim noktaları başta olmak üzere kolluk kuvvetlerinin faaliyetlerini önceden paylaşan 1024 üyeli WhatsApp grubunun üyelerine operasyon düzenlendi.