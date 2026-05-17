Rasim Ozan Kütahyalı neyle suçlandı, ne yanıt verdi?

Yasadışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı 'nın ifadesi ortaya çıktı.

İfadesine etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söyleyerek başlayan Kütahyalı, “Örgüt üyesi değilim” dedi.

Kütahyalı, dosyada yer alan 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.'yü tanıdığını söyledi. Üzerine kayıtlı araçlar sorulduğunda ise 6 aracı olduğunu söyledi, 3 de evi olduğunu bildirdi.

46 BUÇUK MİLYON LİRA ŞÜPHELİ İŞLEM HACMİ SORULDU

Soruşturma dosyasında yer alan MASAK raporuna göre, Rasim Ozan Kütahyalı'nın Batuhan Ö. İle 46 buçuk milyon lira şüpheli işlemi hacmi var. Kütahyalı'nın, iddiaya göre, S..ay isimli bir ödeme şirketinden, 2024 yılında, 691 bin, 640 bin, 700 bin, 621 bin, 553 bin, 546 bin, 525 bin, 519 bin lira gibi ödemeler aldığı, F…pay,,,ödeme şirketinden, 2023 yılında neredeyse her ay 500 bin, yine 2023 yılinda S..y şirketinden neredeyse yer ay 500 bin, 2024 yılında yine başka bir ödeme kuruluşundan 500 bin lira ulaşan düzenle ödemeler aldığı görülüyor.

MASAK RAPORUNDAKİ SUÇLAMALAR NELER?

İfade tutanağına göre Kütahyalı, birden fazla ödeme kuruluşu üzerinden ödeme almış görünüyor. Geniş bir ödeme ağını ortaya ortaya çıkarmak için hazırlandığı anlaşılan MASAK raporundaki tespitler özetle şöyle;

“Suç örgütünün kurduğu suç ofislerinde rol alan şahıslar ile örgütün yazılım işlerinden sorumlu şahısların olduğu, ayrıca örgütün işleyişini engel olmaya çalışan, örgütün şahısların silahlı eylemlerine de dahil olduğu (kasten yaralama, tehdit, mala zarar verme vb.), Suç örgütünün kurduğu 'profesyonel aklama sisteminde' rol alan, yüzde 1’lik komisyonlar karşılığında anlaşmalar yaparak haksız kazanç elde eden e-para/ödeme kuruluşları ile banka çalışanlarının olduğu bu kapsamında tespit edilen şahısların olduğu, Suç örgütünün kurduğu profesyonel aklama sisteminde' rol alan suçtan elde edilen paraların yüzde 1 ’lik komisyonlar karşılığında kuyumcu ve döviz bürolarından nakde çevrilmesini koordine eden fiziki POS’lar ayarlayan şahısların olduğu' şeklinde analiz ve değerlendirmelerin bulunduğu anlaşılmıştır. ”

SORUŞTURMAYA KONU ÖDEME ŞİRKETLERİ NELER?

MASAK raporunda , A.B. Teknolojileri, A.Global, Efix… Bilgi T., Kartal…, A….is, Semer… vb. çok sayıda paravan şirket üzerinden aklama ağının kurulduğu, bu aklama ağında mega….com, fl..com, fl..com, fl..com, fl..com, fl….com isimli (paneller)siteler üzerinden suçtan elde edilen paraların (yasadışı bahis ve siber dolandırıcılık paralarının) aklandığı belirtiliyor.

Bu ödeme trafi içinde birçok kez Kütahyalı'nın adı da geçiyor ve savcılar bütün ödemeleri tek tek sordular.

Kütahyalı, "Tarafınıza gönderilen bu paraların, hangi ilişki kapsamında gönderildiğini açıklayınız." sorusu üzerine, 2019 yılında yaşadığı maddi zorluğu aşmak için kredi kartını bir finans kuruluşuna kullandırttığını söyledi.

Kredi kartını verdiği kişilerin bu işlemleri gerçekleştirdiğini söyleyen Kütahyalı, "Kredi kartımdan para çekilmesi sonucu tarafıma gönderilmiş olan, bana ait para tutarlarıdır. Bu şekilde kredi kartı borçlarımı döndürüyordum. Buradaki şahısları ve firmaları tanımıyorum bilmiyorum." dedi.

"KREDİ KARTI BORÇLARIMI DÖNDÜREBİLMEK İÇİN BU İŞE BAŞLADIM"

Kütahyalı ayrıca "Yapmış olduğum tüm işlem, kredi kartımdan işlem yaptırarak kendi hesabıma nakit yatırılmasıdır. Ben kendi kredi kart borçlarını döndürebilmek için bu işe başladım ve böyle devam etti" ifadesini de kullandı. Kütahyalı, savunmasında şu görüşü sık sık yineledi:

“Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı ve kredi kartlarıma çok borcum birikti ve bir yakımımın tavsiyesi üzerine PERPA'ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim tavsiye üzerine. Ben de maddi zorlukta olduğum bana mantıklı geldi ve araştırmada yaptığımda bu işleri yapan resmi iş yeri vardı bende bu iş yerlerinden birisine gittim ve bu zamanla bu Mehmet G. ve Servet isimli şahıslara tanıştım bu şahıslarla güven oluştu ve bende kredi kartımı bilgilerimi vererek kartımdan para çekildi ve benim hesabıma aktarıldı. Bu gelen para bana ait benim kredi kartımdan gelen paradır. Kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşana ait bir para değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Hesabımdan kesinlikle Mehmet G. hariç bir başka bir kimseye para çıkışı olmamıştır.”

Suçlamaları reddeden Kütahyalı, "Bu konuda tamamen suçsuzum. Gözaltına alınmama neden olan suçlamalardan hiçbirini işlemedim" dedi.

HESAPLARA YAKLAŞIK 37,7 MİLYON LİRA TRANSFER YAPILMIŞ

Soruşturma dosyasında, Rasim Ozan Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı belirtildi. Dosyada, Kütahyalı’nın hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi.

Aynı yapı içerisindeki hesaplardan ise Kütahyalı’nın hesabına yaklaşık 15,7 milyon lira giriş olduğu ifade edildi.

Ayrıca 2022-2024 yılları arasında 6 farklı elektronik para kuruluşundan Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi tespit edildiği belirtildi.

Adana merkezli 21 ilde "yasa dışı bahis ", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "kara para aklama" suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 161 şüpheliden 154'ü adliyeye sevk edildi.

SORUŞTURMADA SON DURUM

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında 14 Mayıs'ta 128 şüphelinin gözaltına alınmasının ardından 33 zanlı daha yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, Rasim Ozan Kütahyalı ile suç örgütü elebaşısı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun'un da aralarında olduğu 154'ü adliyeye sevk edildi.

Polis ekipleri, zanlıların sevki sırasında adliye güzergahında geniş güvenlik önlemi aldı.

Haklarında gözaltı kararı bulunan 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



SUÇLAMALAR NELER?

Bakan Gürlek'in sosyal medyadan yaptığı açıklamadaki ifadeler şöyle:

"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında; yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilimizde 200 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, milletimizin huzuruna ve ekonomimize kasteden çok katmanlı bir suç organizasyonuna ağır bir darbe indirilmiştir.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, teknik ve fiziki takip çalışmaları ile elde edilen deliller neticesinde; yaklaşık 100 milyar TL ve 2 milyar dolar seviyesinde suç gelirinin finansal sistem içerisinde aklandığının tespit edilmesi, yürütülen mücadelenin boyutunu tüm açıklığıyla ortaya koymaktadır.

Adalet, İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarımızın omuz omuza, büyük bir eş güdüm içinde sergilediği kararlı duruş; finansal suç örgütlerine ve yasa dışı bahis şebekelerine karşı asla taviz vermeyeceğimizin en net göstergesidir.

Bu sabırla ve büyük bir dikkatle yürütülen operasyon dolayısıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın alın terini ve geleceğini hedef alan her türlü suç yapısıyla mücadelemizi, aynı sarsılmaz iradeyle sürdüreceğiz."

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Rasim Ozan Kütahyalı, 30 Nisan 1981 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Köşe yazarı ve televizyon yorumcusu olan Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığına 17 Mayıs 2008 tarihinde başladı, birçok gazetede köşe yazarlığı yaptı.

Kütahyalı; Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarında Mayıs 2010'dan Kasım 2017'ye kadar siyaset ve futbol yorumculuğu yaptı. Rasim Ozan Kütahyalı, köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü de yaptı.

Kütahyalı; 2011 yılından beri futbol yorumculuğu yaptığı Beyaz TV'de, canlı yayında kullandığı söz nedeniyle Boşnak kökenli Türk vatandaşları başta olmak üzere yoğun tepki aldı, bu nedenle programla ilişiği 20 Kasım 2017 tarihi itibarıyla kesildi. Beyaz TV'ye de RTÜK tarafından program durdurma ve ağır para cezası verildi. Kütahyalı, 19 Kasım 2017'deki Beyaz Futbol isimli programda kullandığı ifadeler nedeniyle yargılandığı davada "halkın bir kesimini alenen aşağılama" gerekçesiyle, ertelemesiz 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Kütahyalı, 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren Beyaz TV'de Hande Sarıoğlu ile birlikte 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na özel Kırmızı Beyaz Futbol programında yorumculuk yapmaktadır. Babası mühendis, annesi öğretmen olan Kütahyalı, 60. Yıl Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi fakat 2. sınıfta ayrıldı ve yarım bıraktı. Rasim Ozan Kütahyalı'nın amcası, bir dönem Cumhuriyet yazarlığı da yapmış Klasik Batı müziği alanında profesör olan Önder Kütahyalı'dır. Kütahyalı, gazeteci Nagehan Alçı ile 13 yıl evli kaldı çiftin ikiz kızları var. İkili 3 Ekim 2023 tarihinde anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddialarında bulunmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı kararı verilmişti. 2025 yılı nisan ayında gözaltına alınan Kütahyalı, bu konuda halen yargılanıyor.