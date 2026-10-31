Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Refüje çarpıp takla attı. Bir yaralı

31.10.2026 14:58

Refüje çarpıp takla attı. Bir yaralı
DHA

Kaza, araç içi kamera tarafından görüntülendi.

DHA
Google'da NTV'yi tercih et

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir araç refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi Türkmen Deresi virajlarında meydana geldi. 

 

Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı. 

 

Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

 

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

 

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun
Google Play
App Store
App Gallery