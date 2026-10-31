Refüje çarpıp takla attı. Bir yaralı
31.10.2026 14:58
DHA
Kaza, araç içi kamera tarafından görüntülendi.
Mardin'in Artuklu ilçesinde bir araç refüje çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesi Türkmen Deresi virajlarında meydana geldi.
Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazada takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.