Reklam panosundan ölüm davası. Sekiz belediye çalışanına soruşturma izni

Ankara 'nın Sincan ilçesinde 6 Haziran 2024’te şiddetli rüzgarda devrilen reklam panosu otobüs durağında bekleyen 22 yaşındaki Ayşe Yavuz 'un ölümüne neden olmuştu.

Reklam panosunu yerleştiren firma yetkilisi hakkında “bilinçli taksirle ölüme neden olma” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Yapılan işlemlerde denetim sorumluluğu bulunan Sincan Belediyesi görevlileri hakkında soruşturma izni istendi. Kaymakamlık talebi reddetti.

Yavuz ailesi Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İki yıl sonra sonuçlanan başvuruda, destek hizmet müdürü ve iki inşaat mühendisinin arasında olduğu sekiz kişiye soruşturma izni verildi.