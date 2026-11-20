ÜNİVERSİTEDEN TAZİYE MESAJI

Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhume hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, hayat arkadaşını kaybeden Sayın Rektörümüzün ve Aydın ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Rabbimizden bu zor günlerde ailesine sabır ve metanet vermesini niyaz ediyoruz. Hocamızın yakınlarına, meslektaşlarına, öğrencilerine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”

TBMM BAŞKANI'NDAN TAZİYE MESAJI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Kemalettin Aydın olmak üzere ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın geçirdiği kaza sonucu vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta değerli kardeşim, TBMM'de uzun yıllar birlikte görev yaptığımız Kemalettin Aydın Hocamız olmak üzere ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

KABİNE ÜYELERİNDEN MESAJLAR

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın değerli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın elim bir trafik kazasında hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, eşi Sayın Kemalettin Aydın başta olmak üzere ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." ifadelerine yer verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü, kıymetli dostum Prof. Dr. Kemalettin Aydın Hocamızın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın Hanımefendinin elim bir trafik kazası nedeniyle vefat ettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve sevenlerine sabrıcemil niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın değerli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayın Rektörümüze, ailesine ve sevenlerine sabrıcemil ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Cenabıhak'tan rahmet ve mağfiret, Sayın Rektörümüze, ailesi ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Rabb'im mekanını cennet, makamını ali eylesin." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paylaşımında, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın Hocamızın muhterem eşi Prof. Dr. Sevim Aydın Hanımefendinin geçirdiği elim trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımını yaptı.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet, Kemalettin hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın muhterem eşi, değerli akademisyen Prof. Dr. Sevim Aydın'ın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşması bizleri derin bir teessüre sevk etmiştir. Merhume Sevim Hocamıza Allah'tan rahmet, Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve akademi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çok değerli kardeşim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Kemalettin Aydın Hocamızın eşi, Tıp Fakültesi Öğretim Üyemiz Sevim Aydın Hocamız elim bir trafik kazası sonrası vefat etti. Allah rahmet eylesin. Çok çalışkan ve insani değerleri yüksek bir hocamızdı. Mekanı cennet olsun."

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Üniversitenin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

“Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhume hocamıza Allah'tan rahmet diliyor, hayat arkadaşını kaybeden Sayın Rektörümüzün ve Aydın ailesinin acısını yürekten paylaşıyoruz. Rabbimizden bu zor günlerde ailesine sabır ve metanet vermesini niyaz ediyoruz. Hocamızın yakınlarına, meslektaşlarına, öğrencilerine ve bütün sevenlerine başsağlığı diliyoruz.”