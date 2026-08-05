Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
05.08.2026 08:18
5 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları.
Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli ve 33331 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
ATAMA KARARLARI
– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/220, 221, 222)
YÖNETMELİKLER
– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/248, K: 2026/109 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/226, K: 2026/112 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/274, K: 2026/113 Sayılı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2022/85303 Başvuru Numaralı Kararı
– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2026 Tarihli ve 2023/30342 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânı
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri