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Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)

05.08.2026 08:18

Resmi Gazete'de bugün (5 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları)
Anadolu Ajansı

5 Ağustos 2026 Resmi Gazete kararları.

NTV - Haber Merkezi
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Resmi Gazete'de 5 Ağustos 2026 tarihli kararlar, yönetmelikler ve tebliğler yayımlandı. Resmi Gazete'de bugün neler var? İşte 5 Ağustos 2026 tarihli ve 33331 Sayılı Resmi Gazete ayrıntıları.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

ATAMA KARARLARI

 

– Cumhurbaşkanlığı Tarafından Yapılan Atamalar Hakkında Kararlar (Karar: 2026/220, 221, 222)

 

YÖNETMELİKLER

 

– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Dijital Olarak Hazırlanması Hakkında Yönetmelik

 

– Mimarlık ve Mühendislik Projelerinin Elektronik Ortamda Teslimi ve Yönetilmesi Hakkında Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

 

– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/248, K: 2026/109 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/226, K: 2026/112 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 13/5/2026 Tarihli ve E: 2025/274, K: 2026/113 Sayılı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 11/2/2026 Tarihli ve 2022/85303 Başvuru Numaralı Kararı

 

– Anayasa Mahkemesinin 3/3/2026 Tarihli ve 2023/30342 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂN BÖLÜMÜ

 

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

 

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri