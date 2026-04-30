1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 3 büyükşehirde toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz yapılacak.

Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.