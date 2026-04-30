30.04.2026 08:01

Resmi Gazete'de yayımlandı. 1 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz
Anadolu Ajansı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

NTV - Haber Merkezi

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Ankara, İstanbul ve İzmir'de toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Kararla, 1 Mayıs ve 19 Mayıs tarihlerinde Ankara'da Başkentray, İstanbul'da Marmaray ve İzmir'de İZBAN seferleri ücretsiz yapılacak.

 

Ayrıca İstanbul'da Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri de ücretsiz olacak.

