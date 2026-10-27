Resmi Gazete'de yayımlandı. Hastanelerde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete 'de “Bilgilendirilmiş Rızanın Elektronik Ortamda Alınması Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe girdi.

Hastalar; büyük cerrahi ameliyatlar, girişimsel işlemler, anestezi ve sedasyon uygulamaları başta olmak üzere tıbbi müdahaleler öncesinde bilgilendirilmiş rıza formu imzalıyordu. Yeni yayımlanan yönetmeliğe göre, hastalar artık bu rıza formunu elektronik ortamda imzalayabilecek.

Yeni düzenlemeyle bugüne kadar kağıt üzerinde ve ıslak imzayla yürütülen rıza işlemleri elektronik ortamda da gerçekleştirilebilecek.

FORMLAR NEREDEN ONAYLANACAK?

Hastalar, ameliyat öncesi bilgilendirilmiş rıza formuna e-Nabız üzerinden onay verebilecek.

İnterneti kullanamayan veya sağlık durumu ya da engellilik nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan vatandaşların cep telefonlarına ise doğrulama koduyla SMS olarak iletilecek. Kodun ilgili sağlık bilgi sistemine girilmesiyle hastanın rıza beyanı alınacak ve sağlık çalışanı tarafından kimlik doğrulaması gerçekleştirilecek.

İmzalanan formlara, e-Nabız üzerinde de ulaşılabilecek.

Elektronik rıza için hastanın kimlik ve cep telefonu doğrulaması da yapması gerekiyor. Yönetmeliğe göre; doğrulama yapmayan vatandaşlar, elektronik rıza sürecini başlatamayacak.

Sağlık kuruluşunun sistemi üzerinden doğrulanan telefon numaraları 12 ay geçerli olacak. Bu süre dolduğunda elektronik onay işlemleri için numaranın yeniden doğrulanması istenecek.

YÖNETMELİK HANGİ SAĞLIK KURULUŞLARINI KAPSIYOR?

İlgili yönetmelik birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık kuruluşlarını kapsıyor.

Birinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Resmi kurum tabiplikleri, sağlık ocağı, verem savaş dispanseri, anne-çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezi, sağlık merkezi

İkinci basamak resmi sağlık kuruluşu: Eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri, özel dal hastaneleri

Üçüncü basamak sağlık kuruluşu: Eğitim ve araştırma hastaneleri, özel dal eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri