Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB ) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 17 milyon öğrenci, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini geçen hafta yaptı.

Tatilin ardından okul temposuna yeniden dönen öğrenciler ve veliler ikinci ara tatil tarihini araştırmaya başladı.

Sosyal medyada ise "İkinci ara tatil kalktı mı?" iddiaları yer alırken MEB'in 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimiyle ara tatilin Ramazan Bayramı ile denk geldiği ortaya çıktı.

YARIYIL TATİLİ 25 OCAK'TA BAŞLAYACAK

2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimine göre, yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi günü başlayıp 5 Şubat 2027 Cuma günü tamamlanacak.

İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönemin ara tatili de 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayıp 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.

AYNI HAFTAYA DENK GELİYOR

Takvimde dikkat çeken ayrıntı da ortaya çıktı. Ara tatil ile Ramazan Bayramı tatilinin aynı hafta içerisinde yer aldığı görüldü. Öğrencilere ekstra bayram tatili hakkı tanınmayacak ve bayram ile ara tatili aynı hafta içerisinde geçirmiş olacaklar.

MEB'İN 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM TAKVİMİ

Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak ve 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2027 Pazartesi başlayacak ve 25 Haziran 2027 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Mart 2027 Pazartesi başlayıp, 12 Mart 2027 Cuma sona erecek.

2027 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

8 Mart 2027 Pazartesi Ramazan Bayramı arifesi (ikinci dönem ara tatili)

9 Mart 2027 Salı bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

10 Mart 2027 Çarşamba bayramın 2. günü (ikinci dönem ara tatili)

11 Mart 2027 Perşembe bayramın 3. günü (ikinci dönem ara tatili)

2027 KURBAN BAYRAMI TATİLİ

15 Mayıs 2027 Cumartesi Kurban Bayramı arifesi

16 Mayıs 2027 Pazar bayramın 1. günü

17 Mayıs 2027 Pazartesi bayramın 2. günü

18 Mayıs 2027 Salı bayramın 3. günü

19 Mayıs 2027 Çarşamba bayramın 4. günü (19 Mayıs bayramı ve Kurban Bayramı'nın 4. günü, tatil)

DİĞER TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2027 Cuma: Yılbaşı tatili

23 Nisan 2027 Cuma: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2027 Cumartesi: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2027 Çarşamba: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı