Restorana silahlı saldırı. Mekandaki polis şüpheliyi vurdu
30.04.2026 05:11
AA, DHA
Kadıköy'de bir restorana silahla ateş açıp kaçmaya çalışan şüpheli, mekanda bulunan polis memuru tarafından bacağından vuruldu.
İstanbul Kadıköy Caddebostan'daki restorana bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, restoranda bulunan polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.