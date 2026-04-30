Restorana silahlı saldırı. Mekandaki polis şüpheliyi vurdu

İstanbul Kadıköy Caddebostan'daki restorana bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenle silahla ateş açtı. Saldırıdan sonra kaçmaya çalışan şüpheli, restoranda bulunan polis memuru tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şüpheli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.