Rezan Epözdemir'e takipsizlik

"Siyasi-askeri casusluk " ve "FETÖ ’ye yardım" suçlamalarıyla 10 Ağustos'ta gözaltına alınan hukukçu Rezan Epözdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Başsavcılık, Epözdemir hakkında kovuşturmaya gerek olmadığına karar verdi.

AÇIKLAMA YAPTI

Savcılığın kararı sonrası Epözdemir açıklama yaptı.

Suçlamaların bir ihbar dilekçesiyle başladığını, bu ihbarın iftira niteliğinde olduğunu kaydeden Epözdemir, zan altında kalması dolayısıyla mağduriyet yaşadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu suçlama, 2014'te bir yemek sırasında çekilen fotoğrafa dayanıyordu.

Epözdemir'in o dönem CHP Genel Sekreteri olan Gürsel Tekin ile ajan olduğu iddia edilen Dan Arbell ile fotoğrafı çıkmıştı. Ancak Arbell'in uzun yıllar TRT program yaptığı, Epözdemir'in de yemeğe Gürsel Tekin'in daveti üzerine İngilizce çeviri için gittiği anlaşılmıştı.

REZAN EPÖZDEMİR KİMDİR?

Epözdemir, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Aynı üniversite yüksek lisans yapan Özdemir, adını birçok ünlü davayla duyurdu.

İlk adını duyurduğu dava, Münevver Karabulut'un 3 Mart 2009 tarihinde öldürülmesine ilişkin dava oldu.

Karabulut ailesinin avukatlığını üstlenen Epözdemir, daha sonra kamuoyunda dikkat çeken önemli davaları üstlendi.

Epözdemir, bir hukuk börosu işletiyor ve şirketlere danışmanlık da yapıyor.

Epözdemir, Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesinin avukatlık görevini yapıyordu.

Epözdemir, Muğla Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden 16 Temmuz 2020'de ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve 5 gün sonra cesedi bulunan Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili dava da ailenin avukatlığını üstlenmişti.