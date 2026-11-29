Kayseri Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta O.G. (19) ile M.Y. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.Y., O.G.'yi silahla yaraladı.

Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan O.G.'yi gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.

O.G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.