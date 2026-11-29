Rezidansta silahlı kavga çıktı, 1 kişi yaralandı
29.11.2026 08:50
DHA
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kayseri'de bir rezidansta meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta O.G. (19) ile M.Y. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.Y., O.G.'yi silahla yaraladı.
Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan O.G.'yi gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.
O.G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.