Çayeli ilçesi Köprübaşı köyündeki çay bahçesine dün gece saatlerinde insansız hava aracı düştü, yakındaki 4 evin camları kırıldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, sabah saatlerinde incelemelerine devam etti.

Yabancı menşeli olduğu belirtilen insansız hava aracının parçaları incelenmek üzere toplanıp götürüldü.

Köylülerden Memiş Karaduman, insansız hava aracının saat 01.30 sıralarında düştüğünü belirterek, "İhbar bildirdim jandarmalarımıza. Jandarmalarımız da 10-15 dakika içinde geldiler. Onlara yol tarifi için ben eşlik ettim, çıktık olay yerine. Baktık, insansız hava aracı olduğunu tespit ettiler. Olay bu. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.