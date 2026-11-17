TOPRAK YENİDEN HAREKETLENDİ

Kentte genelinde son günlerde etkili olan sağanak sonrası bölgede toprak hareketliliği yeniden başladı. Suyla buluşan yamaçta irili ufaklı toprak kaymaları görüldü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine heyelanlı alanı incelemeye alan ekipler, tahliye bölgesini genişletti.

Üç ev daha heyelan riski kapsamında tahliye edildi. Kentte yağışın sona ermesinin ardından heyelanlı alandaki akış durdu. Büyük kısmının koptuğu yamaçtaki toprak kayma anı ile sonrasında yaşananlar, drone kamerasıyla görüntülendi.

Toprak hareketliliğinin zaman zaman sürdüğünü söyleyen Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Üç gündür üst üste sürekli büyük toprak kaymaları var. 2024 yılında zaten oradaki evler tahliye olmuştu, herhangi bir can kaybımız olmadı, dört ev tahliye edilmiş, bunlardan üç evimiz yıkılmıştı. Şimdi yukarıda yine evlerimiz var, vatandaşlarımızı uyardık; onların boşaltılması konusunda vatandaşları bilgilendirdik, şu an evlerinde yok ama toprak kaymalarımız devam ediyor." dedi.