Rize'de toprak yeniden hareketlendi, evler tahliye edildi
17.11.2026 13:24
Rize'de aynı bölgede iki sene önce büyük bir heyelan meydana gelmişti.
Rize'de iki yıl önce heyelan yaşanan yamaçta son günlerde yeniden toprak hareketliliği başladı. Bölgedeki üç ev tahliye edildi.
Rize'nin Çayeli ilçesinde iki yıl önce heyelan afetinin yaşandığı bölgede bir kez daha toprak hareketliliği yaşandı.
Derecik köyü Balcılar mevkisindeki yamaçta, 2024'te etkili olan yağışlar sonrası toprak hareketliği yaşandı. Sağanak sonrası yamaçtaki toprak kütlesi kayıp, önüne kattığı üç evi yıkarak derenin üstünü kapattı.
Köy yolunun ulaşıma kapandığı bölgede ekipler, çalışma başlattı. Ekipler, günler sonra yolu ulaşıma açarken, 2021'de tahliye kararı verilen evler boş olduğu için afette herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Toprak hareketliliğinin yaşandığı alan drone kamerası ile görüntülendi.
TOPRAK YENİDEN HAREKETLENDİ
Kentte genelinde son günlerde etkili olan sağanak sonrası bölgede toprak hareketliliği yeniden başladı. Suyla buluşan yamaçta irili ufaklı toprak kaymaları görüldü. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine heyelanlı alanı incelemeye alan ekipler, tahliye bölgesini genişletti.
Üç ev daha heyelan riski kapsamında tahliye edildi. Kentte yağışın sona ermesinin ardından heyelanlı alandaki akış durdu. Büyük kısmının koptuğu yamaçtaki toprak kayma anı ile sonrasında yaşananlar, drone kamerasıyla görüntülendi.
Toprak hareketliliğinin zaman zaman sürdüğünü söyleyen Derecik köyü Muhtarı Ramazan Küçüksarı, "Üç gündür üst üste sürekli büyük toprak kaymaları var. 2024 yılında zaten oradaki evler tahliye olmuştu, herhangi bir can kaybımız olmadı, dört ev tahliye edilmiş, bunlardan üç evimiz yıkılmıştı. Şimdi yukarıda yine evlerimiz var, vatandaşlarımızı uyardık; onların boşaltılması konusunda vatandaşları bilgilendirdik, şu an evlerinde yok ama toprak kaymalarımız devam ediyor." dedi.