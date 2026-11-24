Trabzon ’un Yomra ilçesinde bulunan Şana Deresi’nin sabah saatlerinde yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akması çevredeki vatandaşlarda tedirginliğe yol açtı.

Yomra ilçesinden geçen Şana Deresi’nde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle renk değişimi meydana geldi. Suyun kırmızıya büründüğünü gören çevre sakinleri durumu yetkililere bildirdi. Yaklaşık bir saat boyunca kırmızı renkte akan dere suyu, bir süre sonra yeniden normal rengine döndü.

İhbar üzerine bölgeye Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, renk değişiminin kaynağını tespit etmek amacıyla dereden su numuneleri alarak laboratuvar incelemesi başlattı.

Benzer bir olay 21 Kasım Cumartesi günü Rize ’deki Değirmendere Deresi’nde de yaşanmıştı. Yapılan incelemeler sonucunda renk değişiminin özel bir çay fabrikasının kontrolsüz atık deşarjından kaynaklandığının belirlenmişti.

Şana Deresi’ndeki olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.