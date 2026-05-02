Rojin Kabaiş soruşturması. 2 bin 500 kişiden DNA örneği toplanıyor

Gülistan Doku davasının ardından raftan indirilen faili meçhul dosyalarından biri olan Rojin Kabaiş soruşturması da hızlanıyor.

Van 'da 27 Eylül 2024'te kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in vücudunda 2 erkeğe ait DNA tespit edilince, cinayet şüphesi doğmuştu. Bu nedenle cansız bedeninin bulunduğu Mollakasım mahallesi ve üniversite bitişiğindeki Bardakçı köylerinde; toplam 2 bin 500 kişiden DNA örnekleri alınmasına karar verildi.

425 KİŞİNİN DNA ÖRNEĞİ İNCELENDİ

Şimdiye kadar, Rojin'e temas etmiş olabilecek 425 kişiden alınan DNA profilleri incelendi. Örnekler, genç kızın vücudunda bulunan iki DNA örneğiyle karşılaştırılıyor.

"ROJİN'İN DOSYASI DA AÇIĞA ÇIKACAK"

Soruşturmadaki yeni gelişmeyi değerlendiren Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Gülistan Doku'nun dosyasıyla nasıl her şey açığa çıktıysa umut ediyoruz ki Rojin'in de dosyasının açığa çıkacak.

TELEFONU İNCELENİYOR

Rojin Kabaiş'in telefonu daha önce şifresinin çözülmesi için İspanya'ya gönderilmiş, ancak tam erişim sağlanamamıştı. Rojin'in şifreli telefonunun çözülmesi için de özel ekip kuruldu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek de Gülistan Doku dosyasından sonra çözümlenmeyi bekleyen tüm hadiselerin üzerine kararlılıkla gidileceğini açıklamıştı.