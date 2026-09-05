Rojin Kabaiş soruşturmasında 30 yeni talep
05.09.2026 05:41
Son Güncelleme: 05.09.2026 05:42
27 Eylül 2024'te kaybolan Rojin Kabaiş'in cansız bedeni 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in ailesinin avukatları, dosyaya ilişkin 30 başlıkta inceleme talep etti.
27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Kabaiş'in ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Avukatlar Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç ile Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş , Van Adliyesi'ne giderek savcıyla görüştü. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Nizamettin Kabaiş ile avukatlar Karabulut ve Cangüleç soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi.
"Sayın savcımız ile yaptığımız görüşmelerde ve başvurduğumuz taleplerle ilgili etkin bir araştırmanın yapıldığını şu an için söyleyebiliriz." diyen avukat Karabulut, bu çerçevede 10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptıklarını, bunlardan 2-3'ü dışında tümünün kabul gördüğünü ifade etti.
"DNA İNCELEMESİ GENİŞLETİLMELİ"
Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlatan Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan, DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini söyledi.
'İNTİHARA DAİR VERİ YOK"
Karabulut, dosyada Kabaiş'in intihar ettiğine yönelik herhangi bir somut verinin bulunmadığını fakat böyle bir algı yaratılmaya çalışıldığını savundu. Adli Tıp Kurumu raporlarına da değinen avukat Karabulut, Kabaiş'in bedeninde 2 ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiğini hatırlatarak, "Adli Tıp evet rapor hazırlanmış, ikinci bir rapor var, İhtisas Kurulu'na bir rapor var. 9 ay sonra Adli Tıp diyor ki 'Rojin'in bedeninde 2 erkek DNA'sı tespit edildi.' Bir yıl sonra da bu 2 erkek DNA'sının Rojin'in bedeninin neresinde olduğunu açıklıyor. Sen bunu bilmiyor muydun önceden? Biliyordun neden bir yıl sonra açıklıyorsun? Çünkü o algıyı devam ettirmek istiyorlar." dedi.
Avukat Abdurrahman Karabulut, savcılıktan Plaka Tanıma Sistemi, HTS ve baz kayıtlarının tekrar incelenmesi, arama çalışmalarına katılan helikopter ve İHA'ların kayıtlarının da dosyaya eklenmesi, Rojin'in kaybolduğu ve cansız bedeninin bulunduğu bölgelerin yeniden araştırılmasını talep ettiklerini belirtti.
Karabulut, soruşturmanın Van Cinayet Büro Amirliği'nden alınarak Ankara JASAT'a verilmesi yönündeki talebinin ise savcılık tarafından reddedildiği aktardı.