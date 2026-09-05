Rojin Kabaiş soruşturmasında 30 yeni talep

27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Kabaiş'in ailesinin avukatları dosyaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sundu. Avukatlar Abdurrahman Karabulut ve Şahin Cangüleç ile Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş , Van Adliyesi'ne giderek savcıyla görüştü. Daha sonra basın toplantısı düzenleyen Nizamettin Kabaiş ile avukatlar Karabulut ve Cangüleç soruşturmada gelinen aşamayla ilgili bilgi verdi.

"Sayın savcımız ile yaptığımız görüşmelerde ve başvurduğumuz taleplerle ilgili etkin bir araştırmanın yapıldığını şu an için söyleyebiliriz." diyen avukat Karabulut, bu çerçevede 10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptıklarını, bunlardan 2-3'ü dışında tümünün kabul gördüğünü ifade etti.

"DNA İNCELEMESİ GENİŞLETİLMELİ"

Rojin'in konuştuğu kişiler ve konuşmaların içeriğine ilişkin tespitler için sosyal medya platformlarına yazı gönderdiklerini anlatan Karabulut, adli tıp raporlarında da eksikler olduğunu iddia etti. Savcılıktan, DNA incelemelerinin genişletilmesini istediklerini söyledi.