Rojin Kabaiş'in ölümünde 13 dakikalık sır
17.09.2026 06:04
Rojin Kabaiş'in cansız bedeni, kaybolduktan 18 gün sonra bulunmuştu.
Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturmada HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi raporunda 4 şüpheli noktaya yer verildi.
Van'da 27 Eylül 2024'te kaybolduktan 18 gün sonra, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 1'inci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.
Genişletilen dosyada yer alan HTS, baz ve kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişi incelemesi tamamlandı. Raporda dört önemli şüpheli noktaya yer verildi.
KAYBOLMADAN 13 DAKİKA ÖNCE MESAJLAŞTI
Bilirkişi raporunda dikkat çekilen ilk nokta Rojin'in kaybolmadan 13 dakika önce Mehmet Çelik isimli ve "hocam" diye hitap ettiği bir kişiyle yaptığı yazışma.
İncelemede, bu isme ait telefonun Rojin’le aynı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Ancak dosyada aynı adı taşıyan iki kişi bulunuyor. Bunlardan biri eski polis, diğeri ise üniversitede idari birimde görevli.
Yazışmanın hangi Mehmet Çelik’le yapıldığı henüz kesinleştirilemedi.
Ağır bir cismin sürüklenerek köy evine taşınmasına ilişkin görüntüler bilirkişi raporunda yer aldı.
ARAÇTAN KÖY EVİNE TAŞINAN CİSİM NEYDİ?
Soruşturma dosyasına da giren rapordaki ikinci şüpheli nokta Rojin'in kaybolduğu akşam Bardakçı köyündeki şüpheli hareketlilik.
Kabaiş ailesinin avukatlarından Abdurrahman Karabulut, buna ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: “İkisi erkek ve bir de kadından oluşan üç kişilik bir grubun, beyaz bir araç içinden sürükleyerek ağır bir cismi evin içine koyduklarını tespit ettik.”
Özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketlerine ilişkin görüntüler dosyaya girdi.
ÖZEL GÜVENLİĞİN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ
Rapora giren üçüncü nokta ise Rojin'in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri.
Avukat Karabulut "Rojin‘nin kaybolduğu gecenin sabahına yani telefonun bulunduğu sahilde ve 48 saniye boyunca ileride gelen bir erkek şahıs olmasından dolayı çalıların arkasında gizlenmesi durumun bizim için şüpheli bir boyut kazanmıştı." dedi.
ODA ARKADAŞININ İFADELERİ
Rapordaki dördüncü önemli nokta ise Rojin Kabaiş'in kaldığı yurttaki oda arkadaşının ifadesi. Oda arkadaşı, saat 22.30 sıralarında Rojin'in odasında bulunduğunu söylemişti. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.
30 YENİ TALEP
Kabaiş ailesinin avukatları, eylül ayı başında dosyaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuştu. Avukat Karabulut, dosyaya ilişkin 30 başlıktaki inceleme taleplerini savcılığa ilettiklerini açıklayıp ,
"Etkin bir araştırmanın yapıldığını şu an için söyleyebiliriz. Bu çerçevede 10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptık. Bunlardan 2-3'ü dışında tümü kabul gördü." demişti.