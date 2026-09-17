Rojin Kabaiş'in ölümünde 13 dakikalık sır

ÖZEL GÜVENLİĞİN ŞÜPHELİ HAREKETLERİ

Rapora giren üçüncü nokta ise Rojin'in cep telefonunun bulunduğu alandaki özel güvenlik görevlisinin şüpheli hareketleri.

Avukat Karabulut "Rojin‘nin kaybolduğu gecenin sabahına yani telefonun bulunduğu sahilde ve 48 saniye boyunca ileride gelen bir erkek şahıs olmasından dolayı çalıların arkasında gizlenmesi durumun bizim için şüpheli bir boyut kazanmıştı." dedi.

ODA ARKADAŞININ İFADELERİ

Rapordaki dördüncü önemli nokta ise Rojin Kabaiş 'in kaldığı yurttaki oda arkadaşının ifadesi. Oda arkadaşı, saat 22.30 sıralarında Rojin'in odasında bulunduğunu söylemişti. Ancak baz, GPS ve turnike kayıtları bu beyanla örtüşmüyor.

30 YENİ TALEP

Kabaiş ailesinin avukatları, eylül ayı başında dosyaya ilişkin yeni taleplerini Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunmuştu. Avukat Karabulut, dosyaya ilişkin 30 başlıktaki inceleme taleplerini savcılığa ilettiklerini açıklayıp ,

"Etkin bir araştırmanın yapıldığını şu an için söyleyebiliriz. Bu çerçevede 10 Temmuz'dan itibaren yaklaşık 30 hususta başvuru yaptık. Bunlardan 2-3'ü dışında tümü kabul gördü." demişti.