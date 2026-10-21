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Roma dönemine ait 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi

21.10.2026 09:34

Roma dönemine ait 2 bin yıllık Zeus heykel başı ele geçirildi
DHA

Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
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İzmir'in Konak ilçesinde, Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri tarafından Konak ilçesinde dün yapılan çalışmada Roma dönemine ait yaklaşık 2 bin yıllık mermer Zeus heykel başı ele geçirildi. 

 

Yetkililerce yapılan incelemede, eserin  ‘2863 sayılı Kanun’ kapsamında korunması gerekli kültür varlığı niteliğinde olduğu tespit edildi. 

 

Olaya ilişkin 3 şüpheli, ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alındı.

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