Rümeysa cinayetinde 13 ağırlaştırılmış müebbet talebi

İKİ DOSYA BİRLEŞTİRİLDİ

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma kapsamında, sanıklardan beşinin 18 yaşından küçük olduğu gerekçesiyle dosyalarını ayırdı.

10'u tutuklu 18 sanık hakkında iddianamelerin hazırlanmasının ardından, iki dosya, eylemlerin birlikte değerlendirilerek yargılamanın yapılması gerektiği gerekçesiyle birleştirildi.

Hazırlanan iddianamenin ardından Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 18 yaşından küçük E.B., N.C.B., R.B., Y.Y. ve A.Ş. isimli beş çocuk için tasarlayarak öldürme ve kadına karşı olası kastla öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SEKİZ SANIK İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS TALEBİ

Yaşı 18'den büyük olan sanıklar için hazırlanan iddianamede ise olaya ilişkin tarafların birbirlerine karşı, tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri belirtildi.

Rümeysa Sanpur'un ölümüne ilişkin ise tutuklu sanıklar B.B., D.B., D.B., E.B., E.B. ile tutuksuz K.B., E.B. ve S.İ.'nin kadına karşı olası kastla öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet, O.D., Y.D. M.D., S.D., T.D. hakkında ise tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan müebbet hapis istendi.

16 YAŞINDAKİ N.B.'NİN TABANCASINDAN ÇIKAN KURŞUNLA ÖLDÜ

İddianamede, tarafların ifadeleri ve olayın ayrıntılarına yer verildi. Sanpur'un vücuduna isabet eden iki mermiyle yaşamını yitirdiği belirtilen iddianamede, olay gününe ait kamera kayıtlarındaki ayrıntılara da değinildi.

İddianamede Sanpur'un 16 yaşındaki N.C.B.'nin tabancasından çıkan mermiyle öldüğünün kriminal raporla sabit olduğu belirtildi.

HUSUMET DÜĞÜNDEKİ KAVGAYA DAYANIYOR

İddianamede, çatışma yaşanan iki aile arasındaki husumetin, 30 Mayıs 2024'teki bir düğün sırasında H.D.'nin ayağından vurulmasıyla başladığı belirtildi.

İki ailenin aralarında birçok kez tartışma yaşandığı, son olarak geçen yıl 5 Ekim'de D.B.'nin tüfekle ayağından vurularak yaralandığı ifade edildi. Sanpur'un ölümüne neden olan çatışmanın ise bu olayın ardından meydana geldiği belirtildi.

"KIRMIZI BEYAZ RENKLİ İLAÇ" İDDİASI

İddianamede tarafların ifadelerine de yer verildi. Rümeysa Sanpur'a isabet eden silahı ateşleyen N.C.B.'nin savcılık ifadesinde; E.B.'nin kendisini arayıp; "Gideceksiniz, vuracaksınız, vurmazsanız ailenize zarar veririm" diyerek tehdit ettiğini ileri sürdü.

N.C.B ifadesinin devamında; tanımadığı birinin kendilerine kırmızı beyaz renkli ilaç getirip bolca içirdiğini öne sürdü. N.C.B., üzerine atılı suçlamaları kabul ederek, B.D. ve babası E.D.'nin kendilerini tehdit edip zorladığını iddia etti.

N.C.B.'nin kendisini tehdit edip, zorladığını iddia ettiği E.D. ve oğlu B.D. ise ifadelerinde, suçlamaları reddetti. E.D., ateş edildikten sonra olay yerine gittiğini, N.B. ve arkadaşlarının neden böyle bir olaya karıştıklarını bilmediğini öne sürdü.

B.D. de aynı şekilde suçlamaları reddetti. Olay günü sokakta çocukların ateş yaktığını dile getiren B.D., o sırada 3-4 el silah sesi duyduğunu söyledi.

"HEPSİ TARANACAK, ÖLDÜRESİYE VURACAĞIZ"

Rümeysa'nın annesi Nüket Sanpur'un iddianamede yer alan ifadesinde, "Kendi aralarında, 'Herkes toplanacak, çapraz ateşe alınacak, hepsi taranacak, öldüresiye vuracağız' şeklinde konuştular." iddiasını gündeme getirdi.

Anne, "Çatışma çıkacağını öğrendiğim zaman kızımın yanına doğru gittim onu yerde gördüm. Kızımı öldüren şahıslardan şikayetçiyim." ifadesini kullandı.