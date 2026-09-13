Rüşvet soruşturması. 2 emniyet müdürü, 1 komiser gözaltında

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda görev yapan İ.Ü. gözaltına alındı. İddiaya göre, şüphelilere ait dijital materyallerde Narkotik Şube Müdürü O.U., eşi N.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E.'nin yanı sıra O.U. ile irtibatlı olduğu belirtilen S.G. ve firari M.A.S.’ye ilişkin kayıtların yer aldığı tespit edildi.

Dijital materyallerden elde edilen ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen bulgular üzerine Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan O.U. ve E.D.E. görevlerinden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser M.A. da gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.