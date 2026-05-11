Saadet Partisi davasında karar
11.05.2026 13:02
Saadet Partisi'nin 9. Büyük Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava reddedildi.
Ankara 37. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, Saadet Partisi'nin avukatları ile davacılar eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve Özay Dilber katıldı.
Necip Yavuzer ve Özay Dilber'in isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek, partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep edilmişti.
Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme, Saadet Partisi'nin 24 Kasım 2024'te gerçekleştirilen 9. Büyük Kongresi'nin iptaline ilişkin davanın reddine hükmetti.