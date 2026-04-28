Şadan Sakınan dosyası Yargıtay'da. 10 yıl sonra yakalanan eski başsavcıvekili FETÖ'den yargılanacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ 'nün yargı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 10 yıldır firari olarak aranan Şadan Sakınan, 2 Mart'ta Ankara'nın Çankaya ilçesinde yakalanarak , çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

Sakınan, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak", "görevi kötüye kullanmak", "suç delillerini yok etmek", "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, Sakınan'ın ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 'da yargılanması gerektiğini belirterek, sanığın dosyasının Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi.

DARBE GİRİŞİMİNİN ARDINDAN FİRAR ETMİŞTİ

İddianamede, Sakınan'ın, soruların sızdırıldığının ortaya çıkmasıyla iptal edilen 2010 KPSS'ye ilişkin Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasının birleştirilmek üzere Ankara'ya gönderilmesini istediği ancak dosya ulaştıktan sonra hiçbir işlem yapmadan 2 yıl 83 gün beklettiği kaydedildi.

Soruşturmanın başında kaldığı sürede Sakınan'ın etkin, tarafsız ve hızlı tahkikat yürütmediği ve sürüncemede bıraktığı belirtilen iddianamede, en önemli delil niteliğindeki sınava ilişkin evrakı muhafaza edip ayrıntılı bilirkişi incelemesi yaptırması gerekirken, ÖSYM Başkanlığı'na sınav evrakının imha edilmesi için müzekkere yazdığı ifade edildi.

Sakınan, 2014'te Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nden Trabzon Cumhuriyet Savcılığı'na atanmış, darbe girişiminin ardından firar etmişti.