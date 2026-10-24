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Safranbolu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

24.10.2026 16:06

Safranbolu'da otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti
DHA

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin 57 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü Güler Çetinceviz (57) yaşamını yitirdi.

 

Kaza, saat 12.00 sıralarında Karabük-Safranbolu kara yolunun Adnan Menderes Bulvarında meydana geldi. S.B. idaresindeki 06 FF 1791 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Güler Çetinceviz’in kullandığı elektrikli bisiklete, ardından refüjdeki aydınlatma direği ve ağaca çarptı.

 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Güler Çetinceviz, kaldırıldığı Safranbolu Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

 

Otomobilin sürücüsü S.B. gözaltına alındı.

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