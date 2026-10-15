Sağanak hafifledi, heyelan riskine dikkat

CUMA YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR

Şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını aktaran Dilek Çalışkan, şöyle devam etti: "Buralarda yağış metrekareye 50-80 kilogramı geçecek. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün için 48 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yapan MGM'nin sarı kod yayınladığı iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.