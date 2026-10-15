Sağanak hafifledi, heyelan riskine dikkat
15.10.2026 05:57
İstanbul'a sel felaketini yaşatan yağış sabaha karşı hafifledi. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan cuma gecesi gelecek yeni yağışlı hava sistemi ve heyelan tehlikesine dikkat çekti.
Sağanağın şiddetlendiği İstanbul'da yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Hayatı felç eden yağış nedeniyle Fatih'te su birikintisinde akıma kapılan çocuk ve Sarıyer'de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti.
1985'ten bu yana en şiddetli yağışı alan kentte sağanak gece boyunca özellikle Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda devam etti ancak ilerleyen saatlerde şiddeti azaldı.
"TOPRAK SUYA DOYDU"
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yağışın şiddetinin kesilmesinin ardından ortaya çıkan yeni bir tehlikeye dikkat çekti: Heyelan. "İstanbul'un 63 tane ana deresi var. Yoğun yağışla biriken sular bu dereleri aradı akmak için. Ama maalesef bu derelerin hepsinin üzerinde ya AVM ya da binalar vardı." ifadelerini kullanan Çalışkan toprağın suya doyduğuna dikkat çekti, heyelan riskine karşı uyardı.
CUMA YENİ YAĞIŞ DALGASI GELİYOR
Şiddetli yağışın Sakarya, Kocaeli ve Batı Karadeniz'e kaydığını aktaran Dilek Çalışkan, şöyle devam etti: "Buralarda yağış metrekareye 50-80 kilogramı geçecek. Ancak cuma günü yeni bir yağışlı sistem gelecek. Cuma akşamı ve cumartesi gündüz yağış var ancak şiddetini net olarak bilemiyoruz."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ise bugün için 48 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.
Bursa, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak için turuncu kodlu uyarı yapan MGM'nin sarı kod yayınladığı iller ise şöyle: Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bolu, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Osmaniye.