Sağanak nedeniyle mahsur kalan Murat Boz’dan yardım çağrısı: "Yüzlerce çalışanla mahsur kaldık''

Şarkıcı Murat Boz, Maslak-Ayazağa’daki program yaptığı stüdyonun bulunduğu bölgede su baskını nedeniyle mahsur kaldıklarını açıkladı.

Bölgede elektriklerin kesildiğini ve stüdyoları su bastığını belirten Boz şunları söyledi: “Maslak-Ayazağa’da Phoenix Stüdyoları’nın olduğu bölgedeyiz. Her yer sular altında, stüdyoları su basıyor, elektrikler kesildi. Yüzlerce çalışanla birlikte biz de burada mahsur kaldık. Yetkililerden acil destek bekliyoruz.”