Sahilde bulduğu askeri İHA'yı evine götürdü

Rusya-Ukrayna Savaşı, Karadeniz'de güvenliği etkilemeye devam ediyor. Savaşta kullanılan çeşitli mayın ve mühimmatlar ile insansız hava araçları (İHA ) da Türkiye 'nin Karadeniz kıyılarına vuruyor.

Son olay Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana geldi. Karadeniz kıyısındaki Camitepe Mahallesi'nde yaşayan 61 yaşındaki A.Ç., gezintiye çıktığı sahilde insansız hava aracını (İHA) buldu. İHA’yı arazi aracına yükleyip evinin bahçesine götüren A.Ç., daha sonra durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye Jandarma Patlayıcı Madde İnceleme ve Mühimmat İmha Timi (PAMİT) ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

İHA’nın bulunduğu bahçe ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler inceleme yaptı. Konuya ilişkin Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken, adli tahkikat da başlatıldı. Jandarma ekipleri daha sonra detaylı inceleme için İHA'ya el koydu.