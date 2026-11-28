Sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi
28.11.2026 11:43
Anadolu Ajansı
Yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonda sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramalarda, 83 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.