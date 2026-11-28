İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Evdeki aramalarda, 83 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.