Sahte araç kiralama siteleriyle dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama

Diyarbakır merkezli 10 ilde, sahte internet siteleri aracılığıyla uygun fiyatlı araç kiralama vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik 'Patinaj' operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden 12'si tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, şüphelilerin piyasa fiyatlarının altında araç kiralama ilanları yayımlayarak vatandaşları sahte internet sitelerine yönlendirdiği ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların ardından 20 Ekim'de Diyarbakır, İstanbul, Antalya, Aydın, Mersin, Hatay, Gaziantep, Elazığ, Bingöl ve Batman'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin banka hesaplarını inceleyen ekipler, toplam 226 milyon 104 bin 370 TL işlem hacmi tespit etti. Soruşturma kapsamında 51 banka hesabına el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.