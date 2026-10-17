Sahte arama kararıyla polis gibi eve girdi, cüzdandaki parayı çaldı

Antalya 'nın Aksu ilçesinde kendisini polis olarak tanıtıp sahte arama kararıyla bir kişinin evine giren ve cüzdanındaki parayı çalan şüpheli, polis ekiplerinin 268 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, E.E.'nin evine gelen bir kişi, polis olduğunu ve evde arama yapacağını söyledi. Yanında getirdiği sahte arama kararını kullanan şüpheli, eldiven takarak evde arama yaptı.

Bu sırada ev sahibinin cüzdanındaki bir miktar parayı alan şüpheli, adresten ayrıldı.

E.E.'nin şikayeti üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş birimleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, olayla bağlantılı güvenlik kamerası kayıtlarını toplam 268 saat boyunca inceledi. İncelemeler sonucunda şüphelinin F.Y. olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince yakalanan F.Y.'nin kullandığı sahte arama kararları da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.