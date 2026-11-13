Sahte belgeler ve "joker" ile miras dolandırıcılığı, 11 gözaltı

Yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye 'deki miraslarını sahte belgeler ve "joker " olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla ele geçirdikleri belirlenen şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 3 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, daha önce avukatlık mesleğinden men edilen bir kişinin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türk vatandaşlarına ait mirasları usulsüz yollarla ele geçirdiği belirlenen şebekeye yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Sahte Belge Kullanmak Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık " suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurt dışında yaşayan, hayatını kaybeden veya haklarında gaiplik kararı verilen Türk vatandaşlarının Türkiye'deki miraslarını ve mirasçılarını takip ettikleri belirlendi.

Şüphelilerin, sahte belgeler hazırladıkları ve mirasçılara fiziksel olarak benzeyen, "joker" olarak adlandırdıkları kişileri kullanarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Miras dosyalarını ve mirasçısı olmayan şahısları hedef alan şebekenin, banka şubelerinde bulunan hesaplardan "sahte pasaport" ve "joker" şahıslar aracılığıyla çekim işlemleri yaptıkları, çekilen paraları şüpheli şahıslara ve birinci derece yakınlarına aktararak suçtan elde edilen paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yürütülen soruşturma kapsamda yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatıldı. Şüphelilere yönelik, İstanbul merkezli olarak Bilecik ve Kırklareli illerini de kapsayan toplam 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Baskınlarda, avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D. adlı eski bir avukatın da aralarında olduğu 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yakalanan, avukatlık mesleğinden men edilmiş N.D.’nin "nitelikli dolandırıcılık", "dolandırıcılık", "görevi kötüye kullanma", "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık", "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık", "tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında veya kooperatif yöneticilerinin kooperatif faaliyetleri kapsamında dolandırıcılık", "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs", "bilişim sistemleri veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık", "zimmet" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından toplam 19 aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltındaki kişiler ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.