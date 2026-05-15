Sahte e-Devlet tuzağına dikkat: Banka hesaplarından 1,5 milyar lira çıktı

Sahte siteler oluşturarak dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon yapıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca duyurulan 81 ilde 500 bin sosyal konut projesini fırsata çevirmeye çalışan şüphelilerin, vatandaşları profesyonel yöntemlerle hedef aldığı ortaya çıkarıldı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerin yabancı isimler adına çıkarılmış GSM hatları kullandıkları, ayrıca e-Devlet sisteminin başvuru ekranını taklit eden sahte internet siteleri hazırladıkları belirlendi.

1,5 MİLYAR LİRALIK VURGUN

Şüphelilerin, başvuru bedeli, teminat ücreti ve sigorta işlemi gibi gerekçelerle vatandaşları kendi hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri tespit edildi. Farklı illerde bağlantıları bulunan şüphelilere ait banka ve kripto para hesaplarının incelenmesi sonucu yaklaşık 1,5 milyar liralık işlem hacmi ortaya çıkarıldı.

DOKUZ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 12 Mayıs günü Samsun merkezli olmak üzere İstanbul, Şanlıurfa, Aydın, Ankara ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ile finansal veriye incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında dokuz kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI, YEDİ KİŞİ ADLİYEDE

Şanlıurfa'da gözaltına alınan bir kişi ile Aydın'da gözaltına alınan bir kişi Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi'ne ifade verdi. Şanlıurfa'da yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Aydın'da yakalanan bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulanması tamamlanan yedi kişi de bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.