Sahte iş insanının tuzağına düştü, 3 milyon lirasını kaptırdı

"BENİ HER GÜN ARAYARAK İKNA ETTİ"

Yaşananları anlatan Seyfi Kütük, V.K.'nin cezaevinde zengin ve babacan bir tavır takındığını, diğer mahkumlara çay parası, sigara parası gibi küçük destekler verdiğini hatta bir mahkuma mont hediye ettiğini belirterek, “Toplam 61 bin 450 dolar ve 300 bin lirayı, V.K.'nin yönlendirdiği bir arkadaşına İzmit'teki bir kafede eşim ve oğlum ile birlikte bir okul çantası içerisinde teslim ettim." dedi.

Dolandırıldıktan sonra mağdur olduğunu belirten Kütük, "Ödemeyi vaat ettiği 27 Mart tarihinde kendisini tekrar aradım ve ödemeyi ne zaman yapacağını sordum. O da bana 'Akşam 1 saate ödemeyi getireceğim' dedi. Daha sonra kendisine ulaşmaya çalıştım ancak telefonunu kapattığından herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım." ifadelerini kullandı.

Psikolojisinin alt üst olduğunu anlatan Kütük, "Bütün yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyor ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.