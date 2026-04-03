Sahte iş insanının tuzağına düştü, 3 milyon lirasını kaptırdı
03.04.2026 11:13
Dolandırıldığını söyleyen Kütük, teslim ettiği paraların seri numaralarını savcılığa delil olarak sundu.
Kocaeli'de Seyfi Kütük isimli adam, cezaevinde tanıştığı ve kendisini iş insanı olarak tanıtan V.K. tarafından dolandırıldığını iddia ederek şikayetçi oldu.
Kocaeli'de bir kişi verdiği paranın iki katını alacağı vaadiyle 3 milyon lira dolandırıldı.
Çayırova ilçesinde nakliyecilik yapan Seyfi Kütük, işlediği bir suç nedeniyle Afyon'un Bolvadin Açık Cezaevi'nde kaldığı sırada, kendisini varlıklı bir iş insanı olarak tanıtan V.K. ile tanıştı.
Cezaevinde kaldıkları yaklaşık beş aylık süreçte Kütük'te V.K.'ye karşı güven oluştu. İkisi de cezaevinden tahliye olduktan sonra Seyfi Kütük, 15-20 gün içinde iki katını geri alma vaadiyle kendisine ait kamyonu satıp ve arkadaşına kredi çektirip borç alarak yaklaşık 3 milyon lira verdi.
PARALARIN SERİ NUMARALARINI DELİL OLARAK SUNDU
Kütük daha sonra dolandırıldığını anlayıp, V.K.'den şikayetçi oldu. Seyfi Kütük, paraların seri numaralarını ve verdiği anlarda çektiği fotoğrafları da savcılığa delil olarak sundu.
Sahte iş insanının tuzağına düşen adam parayı teslim ettiği çantanın fotoğrafını da çekti.
"BENİ HER GÜN ARAYARAK İKNA ETTİ"
Yaşananları anlatan Seyfi Kütük, V.K.'nin cezaevinde zengin ve babacan bir tavır takındığını, diğer mahkumlara çay parası, sigara parası gibi küçük destekler verdiğini hatta bir mahkuma mont hediye ettiğini belirterek, “Toplam 61 bin 450 dolar ve 300 bin lirayı, V.K.'nin yönlendirdiği bir arkadaşına İzmit'teki bir kafede eşim ve oğlum ile birlikte bir okul çantası içerisinde teslim ettim." dedi.
Dolandırıldıktan sonra mağdur olduğunu belirten Kütük, "Ödemeyi vaat ettiği 27 Mart tarihinde kendisini tekrar aradım ve ödemeyi ne zaman yapacağını sordum. O da bana 'Akşam 1 saate ödemeyi getireceğim' dedi. Daha sonra kendisine ulaşmaya çalıştım ancak telefonunu kapattığından herhangi bir şekilde kendisine ulaşamadım." ifadelerini kullandı.
Psikolojisinin alt üst olduğunu anlatan Kütük, "Bütün yetkililerden bana yardımcı olmalarını istiyor ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." şeklinde konuştu.